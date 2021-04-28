詐騙集團「以空賣空」大發防疫財　PO網賣知名口罩50人受害

▲詐騙集團利用民眾疫情期間對口罩的需求，以買空賣空的方式詐騙，全台有超過50人受騙。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄刑大109年12月初接獲民眾檢舉報案，指稱在網路社群平台社團中下單購買口罩，卻沒有收到商品，後續申請取消訂單卻遲遲沒有收到退款，經過數月調查蒐證，這個月16日查獲被檢舉的公司負責人梁男到案，經清查全台被害人超過50人，短短數月詐騙金額達到數十萬元，27日警方將公司負責人梁男及薛姓員工、王姓員工等三人移送高雄地檢偵辦。

警方指出，這個網路賣家的詐騙手法，是利用社群平台建立購物社團，於社團中刊登販售知名品牌口罩的廣告，並附上網址供不特定民眾點選連結到網路商店，吸引民眾信以為真下單，經被害人銀行匯款、信用卡或超商付款成功後，再以「訂單量太多」、「人手不足，正在趕工出貨」、「這個月底來不及出貨，預計下個月中出貨」等理由藉故延遲出貨，請被害人耐心等候。

▲詐騙集團利用民眾疫情期間對口罩的需求，以買空賣空的方式詐騙，全台有超過50人受騙。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

假如遇到被害人開始抱怨或揚言報案，該公司則改以可申請退款的方式「按耐被害人」，隨後以「已安排退款程序」、「預計本周或下周退款」等語再次拖延，故而遲遲未有被害人發現有異出面報案，導致受害民眾不斷增加。

▲詐騙集團假裝配合未收到商品的民眾辦理退款，實則拖延時間。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

經過高雄刑大數月偵查蒐證後，於16日將公司負責人逮捕到案，該公司負責人梁男自稱：「當初有進貨，進了20個口罩。」和被害人合計訂購的破千個口罩相比，數量實在是天壤之別，該公司明知無購買大批口罩的管道，卻仍於網路上刊登廣告，利用新冠肺炎疫情期間，民眾對於知名品牌口罩品質的信任而大量下訂，短短2個月內受害民眾超過50人，初步估計，該公司以買空賣空之方式，至少牟取不法利益超過50萬元以上。

高雄刑大呼籲，現今網路上隨處可見商品廣告，民眾享受方便購物的同時，仍須提高警覺保護自己的錢財，確認網路商店是否有安全交易機制，一手交錢一手交貨還是最安全的選擇，建議民眾多多選擇貨到付款之方式，再次提醒民眾網路上陷阱多，切勿貪求一時便利而成了詐欺集團眼中的肥羊。

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