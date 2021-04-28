　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度變種病毒「全球17國」現蹤！　世衛：成長率高於其他病毒株

▲▼印度疫情，氧氣罩、氧氣供應不足。（圖／路透）

▲印度第二波疫情肆虐，卻面臨氧氣供應不足的狀況。（圖／路透）

文／中央社日內瓦27日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，造成印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情急速惡化的變種病毒株，如今已在全球10多國找到確診病例。

法新社報導，世衛表示，截至今天為止，最早在印度出現的COVID-19變種病毒株B.1.617，已在至少17國上傳到「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）開放數據庫的1200多個序列中檢測到。

世衛在每週更新的例行疫情報告中說：「上傳序列中，大多來自印度、英國、美國和新加坡。」

▲▼印度疫情，新冠肺炎，染疫死亡，火葬場，火化。（圖／路透）

▲印度新冠肺炎災情慘重，火葬場燒屍體。（圖／路透）

世衛近期把B.1.617列為「引關注變種」（variant of interest），但尚未宣告它為「引疑慮變種」（variant of concern）。

「引疑慮變種」的標籤會意味著B.1.617比原始病毒更危險，例如它可能更易於傳播、更致命，或使疫苗無法發揮作用。

印度正面臨疫情大爆發，確診病例與病歿人數都巨幅增長，讓人愈發擔心變種病毒株可能引發大災難。

印度染疫人數爆炸性成長，光27日就記錄到35萬個確診病例，將全球染疫人數推升到1億4770萬人。COVID-19迄今在全世界奪走310多萬條人命。

世衛承認，依GISAID所得序列而建立的初步模型顯示，「B.1.617成長率高於印度其他現有病毒株，暗示它傳播力可能增強」。

但世衛也強調，其他流傳的病毒株同樣顯示出傳播力增強，種種因素「或許在印度疫情激增起了相當的作用」。

►印度「實際染疫」恐達5億人！檢測量能不足　確診數或遭低估30倍
►印度寶萊塢明星搭機逃…狂曬海灘辣照挨轟！　馬爾地夫成避難勝地
►兒子女婿「夾屍三貼」20km！印度救護車狂缺　機車載亡母送火葬場

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

資生堂「百優精純乳霜」加大版　神級保養品熱銷30年

ET快訊
快訊／鋒面南移中部要開始下了　雨彈「2地區」雨最大
AV女優參加富豪老公葬禮　穿喪服「嘴角上揚」詭笑影片曝
快訊／申成祿確診新冠肺炎！車銀優、李昇基受影響
快訊／《Mouse》女星猝逝！家中身亡被發現　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院　專家：遊戲規則改變了

受困海上12天！「辣媽用母乳」救船上16人：每人每天吸10秒

印度死亡數破20萬！單日新增36萬確診　各國急伸援手

南韓部隊「前線」遭入侵！可疑人士潛逃...超扯原因曝光

AV女優參加富豪老公葬禮　穿喪服「嘴角上揚」詭笑！31秒影片超毛

巨乳辣師「身材太好」被歧視！怒飛美國賣慾照　年收2千萬逆轉人生

男粉送「4億金條」求婚！辣模一看秒拒絕：我很不舒服

南韓擬鬆綁防疫措施！接種疫苗者海外入境「免隔離」　需接受篩檢

妻突然溺水！人夫「放開女兒的手」忙救人　心碎發現2歲女兒溺斃

她爽住東京豪宅守寡！　富豪娶AV嫩妻健康「詭異惡化」淪漏尿老人

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院　專家：遊戲規則改變了

受困海上12天！「辣媽用母乳」救船上16人：每人每天吸10秒

印度死亡數破20萬！單日新增36萬確診　各國急伸援手

南韓部隊「前線」遭入侵！可疑人士潛逃...超扯原因曝光

AV女優參加富豪老公葬禮　穿喪服「嘴角上揚」詭笑！31秒影片超毛

巨乳辣師「身材太好」被歧視！怒飛美國賣慾照　年收2千萬逆轉人生

男粉送「4億金條」求婚！辣模一看秒拒絕：我很不舒服

南韓擬鬆綁防疫措施！接種疫苗者海外入境「免隔離」　需接受篩檢

妻突然溺水！人夫「放開女兒的手」忙救人　心碎發現2歲女兒溺斃

她爽住東京豪宅守寡！　富豪娶AV嫩妻健康「詭異惡化」淪漏尿老人

楊家維開轟、施子謙5局好投　獅二軍4比1勝猿

曾暗指Angelababy是小三　黃曉明前任被問「跟她和解沒？」回答被讚：很得體

《山河令》龔俊武打戲「用命拼」：我是18線演員

兄弟再傳傷兵　王勝偉重返一軍首戰就先發

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院　專家：遊戲規則改變了

徐千祥／【女師遭警盤查上銬】又是績效制度惹的禍

日月光首季EPS 1.99元寫史上單季第三　單季毛利率18.4%創新高

快訊／鋒面雲雨帶南移中部要開始下了　雨彈夜襲「2地區」雨最大

J博士選最佳陣容「獨漏」詹皇　專家看好湖人一哥巨星狀態回歸

受困海上12天！「辣媽用母乳」救船上16人：每人每天吸10秒

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

威廉王子無法原諒梅根！全因「她對凱特做的事」

雙胞胎共享男友9年　天天3人行網看傻

哈利返美梅根樂開懷　2歲兒甜笑迎父親

男童拉扯「薩諾斯」　下秒遭重擊倒地

妻求醫遭拒街頭斷氣　確診老母被丟包等死

5月將現「超級血月」陰氣最重！恐招驚天災難

狂粉送4億金條求婚　她1原因秒拒絕

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

出身台灣科學家徐若冰　獲拜登提名國防部副部長

台日友好！安倍晉三爽曬台灣鳳梨：好吃

接種後性慾爆棚！85歲老翁1hr激戰3女

她脫褲騎男伴狂搖　公園小孩都在看

AV嫩妻參加富豪老公告別式　31秒「詭笑」影片超毛

更多熱門

相關新聞

確診男逗留舞場4.5小時！地點公布急消毒

確診男逗留舞場4.5小時！地點公布急消毒

中央流行疫情指揮中心今（28日）公布國內新增3例本土病例，其中案1112為本國籍70多歲男性，為境外移入個案（案1068、案1106）之非同住家人。指揮中心公布其足跡，包括桃園平鎮區北興活動中心、中壢懶得煮客家麵食館、中壢阿曼達舞場、以及桃園區中埔國小等；消息曝光後，桃園市環保局稍早也派員前往進行消毒，防堵疫情擴散。

不甩新冠救病夫！妻「嘴對嘴急救」畫面曝

不甩新冠救病夫！妻「嘴對嘴急救」畫面曝

國家生技研究園區媒合會登場！打造新護國神山

國家生技研究園區媒合會登場！打造新護國神山

北市9校曾赴清真寺　黃珊珊這樣說

北市9校曾赴清真寺　黃珊珊這樣說

新增3境外移入！自印尼及印度入境

新增3境外移入！自印尼及印度入境

關鍵字：

印度疫情新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

2001年出生者免費看《玩命關頭》

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面