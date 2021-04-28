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70歲確診男愛跳舞…阿曼達舞場逗留4.5小時！四大地點公布急消毒

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

中央流行疫情指揮中心今（28日）公布國內新增3例本土病例，其中案1112為本國籍70多歲男性，為境外移入個案（案1068、案1106）之非同住家人。指揮中心公布其足跡，包括桃園平鎮區北興活動中心、中壢懶得煮客家麵食館、中壢阿曼達舞場、以及桃園區中埔國小等；消息曝光後，桃園市環保局稍早也派員前往進行消毒，防堵疫情擴散。

▲▼確診者案1112曾前往桃園4處公共場所，桃園區中埔國小消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲確診者案1112曾前往桃園區中埔國小參加樂齡學習課程。（圖／記者沈繼昌攝）

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指揮中心指出，案1068、1106為案1112之家人，先前案1068居家檢疫期間不慎於住處跌倒，案1112因而前往其住處停留約半小時；另案1106居家隔離期間，案1112又協助送餐相關事宜，因此與2名確診者有接觸，衛生單位安排其於26日進行採檢，並於今日確診。

▲▼確診者案1112曾前往桃園4處公共場所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼確診者案1112曾前往桃園4處公共場所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲案1112足跡曾到北興活動中心、懶得煮客家麵食館、阿曼達舞場等處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

指揮中心掌握，案1112曾有公共場所活動史，20日下午1時20分許曾前往平鎮區北興活動中心參加舞蹈課程，下午約4時前往中壢區「懶得煮」客家麵食館金陵店用餐，傍晚5時至晚間9時30分前往中壢區新生路阿曼達舞場跳舞；21日上午9時，案1112又前往桃園區中埔國小參加樂齡學習課程，其足跡遍布桃園市4處地點。

桃園市環保局獲悉後，今下午也立即派員前往上述4處地點進行消毒作業，在周圍公共區域噴灑消毒劑遏止疫情擴散。桃園市教育局指出，關於案1112曾前往中埔國小參與樂齡學習課程，已安排今下午4時環保局入校進行消毒，同時樂齡中心學習課程也自主停課一周。

桃園市衛生局稍早回應，關於案1112足跡趴趴走，由中央流行疫情指揮中心統一對外說明，衛生局不再另外說明。

▼中埔國小外圍公共區域下午進行消毒作業，稍後環保局會再進入校內消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼確診者案1112曾前往桃園4處公共場所，桃園區中埔國小消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼確診者案1112曾前往桃園4處公共場所，桃園區中埔國小消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼確診者案1112曾前往桃園4處公共場所，桃園區中埔國小消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▼案1112公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）

▲▼案1112公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）

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