印度「實際染疫」恐達5億人！檢測量能不足　確診數或遭低估30倍

▲印度許多人染疫死亡，露天火化屍體。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度近來已成為全球疫情最慘國，迄今累計確診突破1760萬例。而據CNN報導，當地專家擔心，實際確診數可能比統計數字還高出30倍，也就是說印度全境恐怕有超過5億人感染新冠肺炎。美國流行病學教授慕克吉也認為，印度死亡病例可能被低估2到5倍，實際病歿者可能接近99萬人。

▲印度火葬場。（圖／路透）

CNN指出，長期以來，印度的公衛人員與科學家不斷警告，由於基礎設施缺乏或薄弱、人為缺失與篩檢程度低等因素，新冠肺炎的感染與死亡人數被嚴重低估。雖然第一波疫情後檢測數量大幅增加，但目前肆虐印度第二波疫情的真實狀況可能比官方數據顯示的要嚴重得多。

設於首都新德里的疾病動態、經濟與政策中心主任拉瑪南（Ramanan Laxminarayan）表示，據疾病中心估計，2020年大約30個病例中只有1例是透過檢測發現的，「而這一次的疫情，死亡人數可能嚴重低估，我們在現場看到的死亡人數比官方數字要多出許多。」

▲印度疫情慘重，氧氣設備與氧氣供應不足。（圖／路透）

WHO首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）博士說，約在去年同期，印度每天篩檢數量不到50萬人，現在每天則進行約200萬次，但這仍然不夠，因為全國平均陽性率只有15%，在德里等部分城市達30%或以上，據先前調查顯示，遺漏的未篩檢確診人數至少是報告病例數的20到30倍，截至27日最新數據，這項估計可能使得印度「實際染疫」總數超過5.29億人。

密西根大學生物統計學與流行病學教授慕克吉（Bhramar Mukherjee）表示，檢測量能不足有幾種原因，最明顯的是無症狀感染者，因為不知道自己染疫，所以不會進行篩檢，農村地區或貧窮居民則有可能無法抽出時間接受篩檢，「某種程度上，所有國家都面臨這種問題，但印度的情況相當嚴重。」慕克吉估計，印度死亡病例可能被低估2到5倍，這意味著實際病歿者可能接近99萬人。

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