全台千場活動振興「無形文化資產」！文化部1億預算助傳統藝術

▲文化部針對傳統藝術「無形文化資產」提出振興計畫。（圖為金獅陣／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文化部持續振興藝文產業，今（28）日宣布祭出雙管「文化藝苗」，針對「傳統表演藝術」與「傳統工藝」補助相關團體，在全台北、中、南、東離島等地，進行傳統表演藝術與民俗陣頭演出、傳統工藝與保存技術推廣，戲曲復萌、戲曲經典作品巡演，以及舉辦各項傳統藝術展演旗艦活動，持續到今年11月底，協助無形文化資產復甦振興。

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▲文化部祭出雙管「文化藝苗」，針對「傳統表演藝術」與「傳統工藝」補助相關團體。（圖／記者林育綾攝）

此次活動內容涵蓋台灣福佬、客家及原住民族傳統藝術，展演地點更結合台灣各地民俗節慶，除了讓參與民眾在傳統藝術原生環境，深度感受台灣傳統藝術活力，同時藉由文化藝苗的多方齊下，為振興傳統藝術打一劑強心針。期盼讓富含各族群文化特色與內涵的傳統藝術重回民間，並進一步培育、開拓傳統藝術人口。

文化部長李永得表示，去（109）年藝文團隊受到疫情的嚴重影響及衝擊，為振興藝文產業，文化部爭取行政院支持，並整合文資局、傳藝中心資源，投入總計近1億元經費，由文化部主辦，並補助地方政府、民間團隊，辦理匯演、巡演及推廣、傳承等活動。

▲▼布袋戲保存者陳錫煌。（圖／文化部提供）

振興計畫包含「傳統表演藝術振興活動（含民俗）、傳統工藝與保存技術推廣活動、戲曲復萌及戲曲經典作品巡演」等4項，整合所屬文化資產局及國立傳統藝術中心，補助具有重要無形文化資產身分的保存者、保存團體、結業藝生及民間劇團等，鼓勵傳統藝術團體走入偏鄉，進行傳統藝術展演，也走進校園辦理體驗課程拓展傳統藝術教育。

總計傳統表演藝術振興活動628場次、傳統工藝與保存技術推廣活動225場次、戲曲復萌補助42案、戲曲經典作品巡演補助27案，共補助18個地方政府及逾110個傳統藝術團體，推展相關無形文化資產振興活動。

▲歌仔戲保存。（圖／文化部提供）

傳統表演藝術方面，包括重要傳統表演藝術歌仔戲保存者廖瓊枝、王仁心、林竹岸；北管戲曲保存者漢陽北管劇團、本地歌仔保存者壯三新涼樂團、布袋戲保存者陳錫煌、南管戲曲保存者林吳素霞、滿州民謠保存者張日貴、排灣族口鼻笛保存者謝水能、許坤仲等所屬團體或結業藝生。

還有大家耳熟能詳的民間劇團，如：秀琴歌劇團、春美歌劇團、明華園日字戲劇團等，均將在台灣各地（含離島），為觀眾帶來精采演出，部分團隊也將走進中小學校園，讓中小學生認識及體驗傳統戲曲。

傳統工藝方面，則有重要傳統工藝傳統木雕保存者李秉圭、泰雅染織工藝保存者尤瑪．達陸、纏花保存者陳惠美、傳統建築彩繪保存者洪平順、竹編工藝保存者黃塗山之結業藝生劉興澤、漆工藝保存者王清霜之結業藝生王賢志、粧佛保存者施至輝之結業藝生施世瞳等，將辦理傳統工藝相關推廣課程及展示活動，讓社會大眾更加認識及親近台灣傳統工藝。

▲林園鳳芸宮媽祖海巡。（圖／文化部）

文化部也邀請台灣知名歌仔戲、布袋戲、亂彈戲、客家八音、南北管、傳統陣頭及原住民樂舞團體，辦理8大亮點旗艦型匯演活動。前3場活動，將從4月底由南至北，結合傳統民俗祭儀熱鬧開鑼，包含4月30日至5月1日「林園鳳芸宮媽祖海巡藝陣展演」、5月9日「2021西港刈香武陣大會師」、6月5至6日「南鯤鯓代天府五府千歲進香期文化節活動」。

除結合民俗慶典外，文資局及傳藝中心也將分別於6月至10月，策劃傳統戲曲演出活動，陸續帶來客家八音、採茶戲、亂彈戲、歌仔戲、布袋戲、南北管及原住民傳統樂舞匯演；在傳統工藝方面，將於6月底起於文化部文化資產園區舉辦「重要傳統工藝漆工藝保存者王清霜百歲特展」。

文化部表示，全台各地近千場傳統藝術展演及體驗教育活動，已陸續展開並將持續到今年11月底，期盼讓更多人、更多地方，看見台灣傳統藝術的美好。各項活動訊息將陸續發布，民眾可關注文化部文化資產局、國立傳統藝術中心官網或FB粉絲專頁。

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