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華視累積虧損18億！遭質疑「還敢接52台」　宣告3年轉虧為盈

▲▼ 華視大樓。（圖／華視提供）

▲華視大樓即將在52頻道開播，營運問題備受關切。（圖／華視提供）

記者林育綾／台北報導

華視確定入主52頻道，在4月19日正式開播，但虧損爭議不斷。今（14）日立委質疑華視連年虧損累積逾18億，已超過資本額16億元，竟然還敢接52台，並提出關於人力問題；而華視總經理莊豐嘉也坦承，今年預計虧損2.6億，不過人力將陸續到位，規劃未來以3年時間轉虧為盈。

立法院今召開教育及文化委員會，多位立委提出關於華視接手52台後營運問題，其中立委林奕華、萬美玲等人提到，華視因民國106年轉播世大運、全國運動會，年收入有成長，虧損1.6億；但107年虧損2.8億、108年都虧損3.2億，林奕華直言「這樣還敢接52台，佩服華視勇氣」，並詢問華視今年將虧損多少。

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華視總經理莊豐嘉坦言，今年估計虧損2.6億元，不過接手52台後，預計在未來用3年時間「轉虧為盈」，初期估計每年虧損約8千萬至9千萬。

立委黃國書也詢問，華視進駐52頻道即將在4月19日開播，人力、監督機制和軟硬體相關資源都到位了嗎？莊豐嘉表示，目前新聞台人力約170多位，預計3年內增加到400位左右。

另外華視由於受到公廣媒體法規約束，不能承接有關政黨政治相關的廣告營收；而華視還有約16.7%民股，未來定位究竟是以公共利益為主的公廣媒體，還是商業媒體，莊豐嘉說不是只有極端的兩條路，相關規劃還有待研議。文化部長李永得也舉例韓國NBC電視台，雖然是公營，但收入是商業，關於是否可能將華視民股收購，會做最合適處置。

至於華視未來虧損部分是否會由文化部補助？李永得在稍早表示，根據「無線電視事業公股處理條例」，有一個附負擔捐贈，因華視被納入公廣之後，在節目製作和製播受到公共電視法的約制，因此政府就必須適當給予附負擔的捐贈和補償，這是針對華視的「主頻」。不過「華視52台」規劃是純商業電視台、純商業的機制，那麼政府沒有理由特別針對這部分來補助。

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