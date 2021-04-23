世界閱讀日「走讀台灣」！150場與作家近距離　百條文化路徑誕生

▲響應世界閱讀日，「走讀臺灣」即日起開跑一整年。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

響應423世界閱讀日，文化部今（23）日啟動「走讀台灣」，今年將以「文史」、「藝術」、「產業文化」、「生態科學」、「社會關懷或文化平權」及「臺灣文化協會百年啟蒙」等六大主題，舉辦超過150場次相關活動，長達整年，預計有百條以上文化路徑遍地開花，還能與知名作家楊双子、林立青及導演王小棣等近距離交流。

行政院長蘇貞昌表示，臺灣走過對抗的年代，撐開了民主的大門，所有人現在可以自由的寫作、出版、閱讀，必須感謝許多人的努力，也感謝不斷的有願意在燈下、在家裡、在圖書館中，在各方面繼續寫作的作者，讓所有國民的生活因此而更豐富、讓世界更多采多姿。政府持續推動各項鼓勵閱讀及扶植出版業的政策，例如讓作者及出版業都能獲得合理補貼的公共出借權政策等，期許文化部繼續努力，為出版產業投入更多資源、鬆綁各項困難。

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▲行政院長蘇貞昌提到，所有人現在可以自由的寫作、出版、閱讀，必須感謝許多人的努力。（圖／文化部）

文化部長李永得則提到，今年走讀臺灣活動主題之一的「臺灣文化協會百年啟蒙」，也是文化部規劃文協百年系列活動之一，從現在起到10月17日臺灣文化協會成立百週年當日，文化部規劃了包含音樂、美術、電影、文學等一系列的策展，期盼讓國人知道當年文協前輩如何用藝術、文化啟蒙臺灣。

▲文化部長李永得則提到，今年走讀臺灣活動主題之一的「臺灣文化協會百年啟蒙」，也是文化部規劃文協百年系列活動之一。（圖／文化部）

今年「走讀臺灣」活動將遍及全臺灣及全年度，特別邀請社會學家李明璁以「臺灣文化協會百年啟蒙」、「文史」、「生態」、「平權」為題，分別於北中南東規劃4條經典走讀路線。

文化部16間附屬館所，也率先以六大主題規劃逾50條路線、超過150場次相關活動，此外將邀請作家楊双子、林立青及導演王小棣等30位包含作家、漫畫家、主播、企業家、歌手、體育界等各領域知名人士共同響應，期盼讓閱讀成為民眾生活的日常。

▲今年「走讀臺灣」特別邀請社會學家李明璁策劃。（圖／文化部）

作家楊双子特別分享他在臺中與獨立書店合作，以自己的小說寫到的臺中文學地景進行兩條路線規劃，帶領大家實踐「文學的日常化、日常的藝術化」。國立臺灣文學館長蘇碩斌則說，走讀臺灣活動從2019年推出以後，結合了走讀路線，讓臺文館找到更多推廣文學的方法。策展人李明璁則說，今年以更「在地化」的方向規劃，除了廣為向全國的閱讀社群徵件，也會體現在經典的走讀路線上。

▲作家楊双子。（圖／文化部）



文化部表示，近年在網路時代趨勢下，民眾閱讀習慣已改變，傳統書籍或文學作品需要有更多元的方式讓民眾有機會認識，文化部透過走讀臺灣，讓民眾在行腳過程中，以各種感官體驗在地節慶、瞭解文史事件並認識相關著作。

今年適逢臺灣文化協會成立100週年，文化部除已策劃多項紀念活動，也特別將「臺灣文化協會百年啟蒙」做為走讀臺灣活動主題之一，邀請各界以1920年代臺灣文化協會相關的文本、人物、地景、故事規劃精彩的路線。

文化部指出，今年度共有16間附屬館所，規劃涵蓋文學、音樂、美術、歷史、工藝、傳統藝術等多項文化領域的走讀活動，透過館所率先推出的走讀路線及書單，讓參與的民眾從不同領域連結文本，包含國立臺灣文學館以「文協百年」為主題、國立臺灣博物館從民眾生活記憶出發，以及國立臺灣史前文化博物館、工藝中心、中正紀念堂等針對原住民、新住民、平權等議題，總共規劃逾50條路線，舉辦桌遊、展覽、市集、音樂會、電影放映等超過150場次豐富活動。

此外，文化部自即日起至5月24日止，受理「走讀臺灣主題路徑建置計畫」民間單位徵件，邀請全國各縣市之書店、出版單位及文史工作室共同策辦精選文本與特色路徑，讓民眾一整年都能閱「讀」臺灣原創出版品及實地「走」訪相關特色場域，申請可至文化部獎補助系統。文化部也將於5月6日舉辦徵件說明會，邀請有意提案者踴躍參加。