　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界閱讀日「走讀台灣」！150場與作家近距離　百條文化路徑誕生

▲▼響應世界閱讀日，走讀台灣活動起跑一整年。（圖／文化部）

▲響應世界閱讀日，「走讀臺灣」即日起開跑一整年。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

響應423世界閱讀日，文化部今（23）日啟動「走讀台灣」，今年將以「文史」、「藝術」、「產業文化」、「生態科學」、「社會關懷或文化平權」及「臺灣文化協會百年啟蒙」等六大主題，舉辦超過150場次相關活動，長達整年，預計有百條以上文化路徑遍地開花，還能與知名作家楊双子、林立青及導演王小棣等近距離交流。

行政院長蘇貞昌表示，臺灣走過對抗的年代，撐開了民主的大門，所有人現在可以自由的寫作、出版、閱讀，必須感謝許多人的努力，也感謝不斷的有願意在燈下、在家裡、在圖書館中，在各方面繼續寫作的作者，讓所有國民的生活因此而更豐富、讓世界更多采多姿。政府持續推動各項鼓勵閱讀及扶植出版業的政策，例如讓作者及出版業都能獲得合理補貼的公共出借權政策等，期許文化部繼續努力，為出版產業投入更多資源、鬆綁各項困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼響應世界閱讀日，走讀台灣活動起跑一整年。（圖／文化部）

▲行政院長蘇貞昌提到，所有人現在可以自由的寫作、出版、閱讀，必須感謝許多人的努力。（圖／文化部）

文化部長李永得則提到，今年走讀臺灣活動主題之一的「臺灣文化協會百年啟蒙」，也是文化部規劃文協百年系列活動之一，從現在起到10月17日臺灣文化協會成立百週年當日，文化部規劃了包含音樂、美術、電影、文學等一系列的策展，期盼讓國人知道當年文協前輩如何用藝術、文化啟蒙臺灣。

▲▼響應世界閱讀日，走讀台灣活動起跑一整年。（圖／文化部）

▲文化部長李永得則提到，今年走讀臺灣活動主題之一的「臺灣文化協會百年啟蒙」，也是文化部規劃文協百年系列活動之一。（圖／文化部）

今年「走讀臺灣」活動將遍及全臺灣及全年度，特別邀請社會學家李明璁以「臺灣文化協會百年啟蒙」、「文史」、「生態」、「平權」為題，分別於北中南東規劃4條經典走讀路線。

文化部16間附屬館所，也率先以六大主題規劃逾50條路線、超過150場次相關活動，此外將邀請作家楊双子、林立青及導演王小棣等30位包含作家、漫畫家、主播、企業家、歌手、體育界等各領域知名人士共同響應，期盼讓閱讀成為民眾生活的日常。

▲▼響應世界閱讀日，走讀台灣活動起跑一整年。（圖／文化部）

▲今年「走讀臺灣」特別邀請社會學家李明璁策劃。（圖／文化部）

作家楊双子特別分享他在臺中與獨立書店合作，以自己的小說寫到的臺中文學地景進行兩條路線規劃，帶領大家實踐「文學的日常化、日常的藝術化」。國立臺灣文學館長蘇碩斌則說，走讀臺灣活動從2019年推出以後，結合了走讀路線，讓臺文館找到更多推廣文學的方法。策展人李明璁則說，今年以更「在地化」的方向規劃，除了廣為向全國的閱讀社群徵件，也會體現在經典的走讀路線上。

▲▼響應世界閱讀日，走讀台灣活動起跑一整年。（圖／文化部）

▲作家楊双子。（圖／文化部）

文化部表示，近年在網路時代趨勢下，民眾閱讀習慣已改變，傳統書籍或文學作品需要有更多元的方式讓民眾有機會認識，文化部透過走讀臺灣，讓民眾在行腳過程中，以各種感官體驗在地節慶、瞭解文史事件並認識相關著作。

今年適逢臺灣文化協會成立100週年，文化部除已策劃多項紀念活動，也特別將「臺灣文化協會百年啟蒙」做為走讀臺灣活動主題之一，邀請各界以1920年代臺灣文化協會相關的文本、人物、地景、故事規劃精彩的路線。

文化部指出，今年度共有16間附屬館所，規劃涵蓋文學、音樂、美術、歷史、工藝、傳統藝術等多項文化領域的走讀活動，透過館所率先推出的走讀路線及書單，讓參與的民眾從不同領域連結文本，包含國立臺灣文學館以「文協百年」為主題、國立臺灣博物館從民眾生活記憶出發，以及國立臺灣史前文化博物館、工藝中心、中正紀念堂等針對原住民、新住民、平權等議題，總共規劃逾50條路線，舉辦桌遊、展覽、市集、音樂會、電影放映等超過150場次豐富活動。

此外，文化部自即日起至5月24日止，受理「走讀臺灣主題路徑建置計畫」民間單位徵件，邀請全國各縣市之書店、出版單位及文史工作室共同策辦精選文本與特色路徑，讓民眾一整年都能閱「讀」臺灣原創出版品及實地「走」訪相關特色場域，申請可至文化部獎補助系統。文化部也將於5月6日舉辦徵件說明會，邀請有意提案者踴躍參加。

ET快訊
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝
春雨明天報到！一圖看「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨
快訊／印尼53人潛艦失聯　軍方終於找到了
快訊／4縣市大雨特報！　南、高、屏都下雨了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

檢疫措施放寬5天「5機師確診」　感染醫嘆：3天居家檢疫還是太短

曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝

春雨明天報到！一圖看懂「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨

臨軌工程全面停工！台鐵指「施工人員安全觀念差」講習後復工

自備枕頭套還中鏢！機師工會灰心曝：對確診原因「摸不著頭緒」

好市多雞腿肉一塊黃黃的！網譏她沒常識　「就是脂肪」內行狠打臉

快訊／4縣市大雨特報！南、高、屏都下雨了

巨乳版滴妹！AV女優家教裝神撞臉「襯衫撐爆」　網狂喊：真的像

嗆警真的很蠢！女老師「慘遭大外割摔地」影片曝光...路邊痛尖叫

台北清真寺400人群聚　衛生局已掌握40人、寺方17人全採檢

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

檢疫措施放寬5天「5機師確診」　感染醫嘆：3天居家檢疫還是太短

曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝

春雨明天報到！一圖看懂「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨

臨軌工程全面停工！台鐵指「施工人員安全觀念差」講習後復工

自備枕頭套還中鏢！機師工會灰心曝：對確診原因「摸不著頭緒」

好市多雞腿肉一塊黃黃的！網譏她沒常識　「就是脂肪」內行狠打臉

快訊／4縣市大雨特報！南、高、屏都下雨了

巨乳版滴妹！AV女優家教裝神撞臉「襯衫撐爆」　網狂喊：真的像

嗆警真的很蠢！女老師「慘遭大外割摔地」影片曝光...路邊痛尖叫

台北清真寺400人群聚　衛生局已掌握40人、寺方17人全採檢

肉超嫩還有入味大腸！台中新開麵線專賣必吃「麵線+香雞排」組合

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

檢疫措施放寬5天「5機師確診」　感染醫嘆：3天居家檢疫還是太短

林澤彬打擊躍進歸功王傳家　樂天「福將」升一軍4連勝　

緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

二伯自製包屁衣遭疑盜用！手作老師怒批「瞧不起人」　回應解答

緬甸軍方領袖政變後「首次出國」　飛抵印尼！出席東協緊急峰會

國民黨團不滿監視器汰舊換新　柯建銘：自我亂演撞牆「有選票嗎」

曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝

澎湖七美最新海景飲料店！漸層氣泡飲超夢幻　在白色貨櫃屋看琉璃海

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

日月潭又浮出「178年墓碑」　居民愣見外觀

妻姓「第五」！小孩決定從母姓　全台僅7人

太魯閣號不慎撞上釀禍

跟男友媽年紀一樣！　鮮肉還想先上車後補票

1縣市大雨特報　鋒面接力明起5天有雨

真理褲妹彎腰幫外送員撿銅板！本尊被神出

1張照片道盡小學生課業壓力！　上萬網友心疼

摔童柔道師沒教練證　柔道總會發聲

快訊／又有機師確診！華航累積5人染疫

教育部證實：台灣觀光學院最快6月核定是否停辦

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

更多熱門

相關新聞

首次公開！5年來讀者最愛「作家追踨榜」

首次公開！5年來讀者最愛「作家追踨榜」

4/23是「世界閱讀日」，網路書店響應推出優惠活動，購書可享折扣之外，博客來首次公開5年來讀者最愛追蹤的作者、出版社排行榜，一窺會員閱讀樣貌；樂天集團旗下市調公司Rakuten Insight則發布樂天Kobo電子書的閱讀調查。

響應世界閱讀日　買書有折扣

響應世界閱讀日　買書有折扣

文化部貪官收180萬回扣喝花酒　重判7年10月

文化部貪官收180萬回扣喝花酒　重判7年10月

與書共眠　學童夜宿南投文化局圖書館

與書共眠　學童夜宿南投文化局圖書館

國家電影中心反悔「新北協拍」進駐　侯友宜證實了

國家電影中心反悔「新北協拍」進駐　侯友宜證實了

關鍵字：

世界閱讀日走讀台灣文化部

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面