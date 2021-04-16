國家電影中心反悔新北小組進駐　侯友宜證實：若文化部堅持也無能為力





▲侯友宜赴新北市議會進行施政報告。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市議會16日下午進行第5次定期會首次市政質詢，新北市議員陳偉杰指出，位在新莊的國家電影中心第一期即將完工，包括土地、建物等全由新北出資，文化部答應給新北協拍中心使用的100坪空間要反悔收回，侯友宜答覆時證實，近期文化部確實來拜訪，希望新北協拍中心另覓地點，侯友宜表示會再溝通，但若文化部執意收回，他也無能為力。

新北市協拍中心，每年協助的電影作品高達七、八百件，不只幫忙找場景，對促進新北觀光也有很大幫助。陳偉杰表示，前部長鄭麗君答應給新北協拍中心空間，讓地方中央合作，一起提升電影產業，「怎麼到了李永得部長就生變？他質疑是不是蘇貞昌說不要？不然為何換了一個部長就不認前帳？」

侯友宜答詢指出，文化部確實強烈表達，希望協拍中心不要進駐國家電影中心，他會再與中央討論，或至少要求未來二期可以給協拍中心發展空間，但他也不確定文化部會否同意。

對此，陳偉杰認為，電影中心完全由新北市出錢興建，也同意無償提供文化部使用，現在連講好的100坪都要收回，簡直毫無誠信，他希望侯友宜堅持立場不要退讓，同時也提醒侯友宜，將來跟中央互動可能要更小心，沒有白紙黑字都可能不算數。