員工爆郵局營業時間想改「9:00~18:00」　中華郵政回應了

▲郵局發內部公文要各郵局在評估是否調整營業時間。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政現行郵局營業時間大多是08:30-17:00，但有員工爆料，中華郵政內部發出公文，要求全區郵局評估「營業時間由08:30調整為09:00；部分營業至17:00或17:30者，結束營業時間調整為18:00」，話題引發討論。對此，中華郵政坦言，郵務處確實有發出公文希望各責任中心局評估，但目前屬於蒐集意見過程，並不是已經決定的政策，更改營業時間沒有時間表。

有網友在PTT上爆掛，朋友在郵局，他們最近流出一張公文，「原本郵局是0830-1700，『想要』改成0900-1800」，該公文以最速件方式處理，通知各等郵局幾條事項，其中一條指出「為紓解郵務用郵尖峰時段人潮及提供雙薪上班族之用郵需求，請評估下列事項」，內容就是在考慮調整營業時間。原PO轉述，朋友透露員工群組通通都很不滿，引起熱議。

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▲郵局公文一下，引爆員工不滿。（圖／翻攝自PTT）

對此，中華郵政副總經理郭純陽坦言，郵務處確實有發文給各全台19個責任中心局去評估調整營業時間，但現在屬於內部蒐集意見的過程，並不是已經決定的政策，希望郵局內部也不用緊張。

郭純陽表示，會去評估調整營業時間，主要是因應時代變化，希望配合大家生活方式，去調整出更適合的時間，不過，同仁立場一定會考慮，目前還沒有這個決策。

至於調整營業時間是否有時間表？郭純陽表示，會先看看各局的反應跟建議，之後才會到總公司進行決策，會不會調整也不一定，如果真的要改的話，也會因應個別地區，依照支局情況去調整，但強調還沒有時間表。

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