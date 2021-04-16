高雄警一句「165專線不會主動打給妳阻詐」　美濃婦清醒保存款

記者黃子倩／高雄報導

高雄假檢警詐騙案又一樁！事發在13日下午2點多，美濃區有名婦人接到自稱台北地檢的檢察官來電，說她辦理一支門號，因為積欠費用多時且涉及刑案，第一時間陳婦覺得電話內容「怪怪的」沒有相信，但是假檢察官又佯稱說要將電話轉給165警政人員，以及台北市檢署的主任檢察官，讓陳婦查證真偽，陳婦因此差點掉入陷阱，到銀行郵局辦理，所幸行員察覺有異報警處理，警方到場說明165專線不會主動打電話給民眾「阻詐」，這才沒讓婦人的辛苦錢被騙走。

▲高雄美濃一名婦人接獲假檢警電話差點上當受騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件發生在13日下午2點多，美濃分駐所許接獲郵局致電報案，稱有一位婦人疑似遭到詐騙，執意要匯款給對方，故請警方到場協助，警員接獲通報後迅速趕往現場。57歲的陳姓婦人向警方表示，她接到台北地檢的檢察官來電，說她在台北有辦理一支門號，因積欠費用多時且涉及刑案。

陳婦第一時間聽到覺得有詐，但假檢察官又佯稱說要將此通話轉接到165警政人員以及台北市檢署的主任檢察官，讓陳婦查證，陳婦與假主任檢察官及假警政人員通完電話後、卸下心房，並聽信電話一頭的檢察官指示，到銀行、郵局先辦理網路銀行後，再由手機APP網路匯款四萬八千元到指定帳號，期盼藉此可以讓台北的刑案完美落幕。

▲高雄美濃一名婦人接獲假檢警電話差點上當受騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過郵局行員詢問陳婦匯款用途後，察覺異狀，先行告知婦人此手法很有可能是詐騙，讓陳婦在深思熟慮，但陳婦深怕自己涉及刑案，執意要匯款給假檢察官，才會報請警方到場協助處理。所幸警方很快到場，告知陳婦此案實屬詐騙(假冒檢警)之手法，假藉檢警機關，以民眾恐懼涉案之手法要求匯款之詐騙行為，政府單位不會單方面要求民眾匯款，如有疑慮都可事先撥打165反詐騙專線，165專線不會主動打電話給民眾「阻詐」。

陳婦了解狀況後直呼「嚇死人了」，感謝郵局及警員的即時攔阻，雖然詐騙金額不大，但對她來說是一筆可以支撐家裡的生活支柱。旗山分局分局長游永中表示，預防詐騙及宣導是警方重視的工作項目，民眾如有詐騙疑慮都可撥打警政署165反詐騙專線及110報案專線。

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