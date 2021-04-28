郵局傳出「營業時間改成9:00-18:00」！最速件公文曝光…員工氣炸

▲郵局目前在評估是否調整營業時間。（圖／（左）資料照、（右）翻攝自PTT）

記者鄺郁庭、賴文萱／台北報導

郵局原本的營業時間是上午8:30至下午5時，現在傳出可能會進行調整！有網友28日一早在PTT爆卦「郵局欲調整營業時間」，貼出一張公文的照片，只見上面公布待評估事項，「全區郵局開始營業時間由上午8:30調整為上午9時；部分營業至17:00或17:30者，結束營業時間調整為18時」，話題引發討論。

「朋友在郵局，他們最近流出一張公文」，爆卦網友文中簡單敘述，「原本郵局是0830-1700，『想要』改成0900-1800」，可以看到該公文以最速件方式處理，通知各等郵局幾條事項，其中一條指出「為紓解郵務用郵尖峰時段人潮及提供雙薪上班族之用郵需求，請評估下列事項」，內容就是在考慮調整營業時間。

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原PO就轉述，朋友透露員工群組通通都很不滿，原因大約有8點「1.員工也是雙薪家庭，如果需要接送幼童等等，生活品質大打折」、「2.已設置非常多i郵箱，不就是要供非營業時間使用，又要延長營業期間，互相矛盾」、「3.銀行0900-1530，只有郵局想要延長營業時間」。

▲郵局公文一下，引爆員工不滿。（圖／翻攝自PTT）

「4.原本就有週六營業的郵局跟延長營業期間的郵局」、「5.改0900上班，原本0830趕辦事的民眾不便」、「6.乾脆開到2200，體諒上夜班的民眾」、「7.乾脆開24h，民眾最方便」、「8.難怪被叫血汗郵局」。

貼文一出，底下引發一陣討論，「很好啊！配合其他人」、「9-6不是正常嗎？大部分上班族不都這樣」、「6點下班，那人潮絕對拖到7點」、「還一堆人想考XDDD」、「郵局營業時間大家早就適應了，搞什麼」、「郵局過太爽？沒待過郵局別吃嘴了」、「所以郵局不用點帳哦」、「覺得沒有必要，我都改周六去，便利包各家CV都可以寄了。」

中華郵政副總經理郭純陽表示，目前只是部分區域在評估營業時間更改，還不是正式的調整，郵局任何營業時間都是以最大效率為選擇，希望適當分配時間讓郵局功能發揮到最大。