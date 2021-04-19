杜絕「鮭魚之亂」！　立法院建議修法：改名後1年內不得再申請

▲今年3月台灣掀起「鮭魚之亂」，全台300多位民眾為了免費吃壽司把名字改成「鮭魚」。（資料照／新北市民政局提供）

記者楊蕓／台北報導

今年3月台灣掀起「鮭魚之亂」，全台300多位民眾為了免費吃壽司把名字改成「鮭魚」。立法院法制局最新報告建議修改《姓名條例》，包括提出改名10天後才生效，避免後悔，改名後的一年期限內不得再申請改名，提醒民眾珍惜行政資源並保持理性，另外，目前台灣只需花80元就可改名，法制局也建議提高改名申辦費用。

法制局表示，年輕「當鮭族」賺吃賺錢兩天後，符合規定者能順利改回原名，足見他們並無改名的真實意圖，只因了解政府改名的作業，提供投機之好機會。相較日本規定提出改名後，完成時間需2到7週，為使民眾提出改名過程更加審慎，「建議我國未來可研議提出改名後，生效時間訂為10天後，增加思考時間，避免後悔。」

法制局表示，台灣「改名手續不困難」以及對於改名「心理障礙不高」，造成每年約有10萬人改名，像「鮭魚之亂」如此改名，不僅浪費時間，還會產生不必要的文書作業，民眾應珍惜行政資源並保持理性，建議改名後一年期限內不得再申請改名。

法制局認為，目前「更改姓名申請書」只需勾選含有「特殊原因」的選項即可，至於是何種「特殊原因」及改成再怎樣無厘頭的名字，主管機關均在所不問，政府如果緊抓著「如何命名為人民之自由」一句奉為圭臬，《姓名條例》恐怕有超過半數條文也屬違憲，以《姓名條例》第一條明定外國人、無國籍人申請歸化我國籍者為例，其中文姓名「應符合我國國民使用姓名之習慣」，其實已明示改名固然是人民自由，但要改之名至少須符合國人使用的習慣，這也應是釋字第399號解釋的本意，因此，政府不應無視改名申請之亂象。

另外，現今只需花80元就可改名，法制局也建議，基於使用者付費原則，建議比照日本提高申辦費用。日本改名費用大約新台幣500元，時間需2到7週 ，若是太奇怪的名字，像是發音超級難、看不出來男女、容易誤會成外國人的名字等等，民眾申請時就必須提出有道理的動機，日本法院才會同意改名。