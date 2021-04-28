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印度疫情升溫主因曝！民眾擠爆醫院加劇感染　WHO：只有15%人需要

▲▼印度疫情失控。（圖／路透）

▲印度疫情失控，總死亡人數已逼近20萬人。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠肺炎第二波疫情重創印度，目前該國的死亡人數已逼近20萬人。世界衛生組織（WHO）指出，大規模的群聚集會、高傳染性變種病毒和低疫苗接種率，讓印度如今面臨染疫率直線上升的局面，其中民眾非必要湧至醫院，更加劇了當地疫情惡化的速度，也是造成疫情升溫的主因。

▲▼印度疫情失控。（圖／路透）

▲印度醫院的病床已爆滿，供氧設備也不足。（圖／路透）

綜合外媒報導，印度在過去的24小時內，新增32萬3144宗確診病例，目前累計超過1763萬人確診，總死亡人數則逼近20萬。不過，由於國內的供氧設備和床位不足，導致醫院無法接收更多的新冠患者。WHO緊急為印度提供4000台製氧機等重要的醫療設備、物資，以協助印度度過難關。

WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）指出，印度目前醫療瀕臨崩潰，人們更應該待在家中養病、防疫，而不是全都衝到醫院求助，「目前部分問題在於，儘管人們可以安全地在家進行居家護理監測，但還是有許多民眾選擇湧到醫院去，這或許是因為他們缺乏取得資訊或建議的管道所導致」。

▲▼ 印度疫情。（圖／路透）

▲印度只有不到15%的染疫者需要住院治療，但民眾卻全都湧入醫院，導致疫情加劇、醫療崩潰。（圖／路透）

他認為，以目前的情況看來，印度只有不到15%的染疫民眾需要住院治療，需要供氧的患者甚至更少，因此社區中心應該先進行篩查和分流，並通過電話或資訊佈告欄為民眾提供居家護理監測的建議，「WHO之前就說過，鬆散的個人防護、大規模的群聚集會、高傳染性變種病毒和低疫苗接種率，只要結合在一起就能創造『完美疫情風暴』，這在哪個國家都一樣」。

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