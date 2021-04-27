中捷從無到有已過20年　林佳龍搭車有感「這是台中的希望」

▲林佳龍搭乘台中捷運，發文表示心與台中市民同喜。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者賴文萱／台北報導

前交通部長林佳龍日前因太魯閣號事故請辭下台後返回台中，雖然沒有出席台中捷運通車典禮，但今（27）日他PO出搭乘中捷的照片有感而發表示，這座我心中偉大的城市，終於等到了這條軌道，心與台中市民同喜，我們知道這是台中的希望，也是希望的台中。

林佳龍今PO出搭乘台中捷運的照片，他說，這座我心中偉大的城市，終於等到了這條軌道。許多人說我們等了13年，但事實上，中捷從無到有，已經過了20年。

歷史都有一個起點。林佳龍回顧中捷一路來的規劃，他先感謝前總統陳水扁，在2000年提出擘劃台中的「三個第三」，包括第三個科學園區、第三個國際機場、及第三個直轄市，於是2001年有了綠線捷運的計畫核定，前行政院長游錫堃也在2002年，將台中捷運列入「挑戰2008六年國家發展重點計畫」。

▲台中捷運已正式通車。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）

遠見，是國家進步的動力，也定義了城市的格局，交通建設絕對是城市繁榮的關鍵。林佳龍說，他有幸能在2014-2018年間，為台中服務，加碼爭取捷運藍線列入前瞻基礎建設計畫中，擴大中捷的服務。

BRT影響了藍線的核定，後續將其改為優化公車系統，作為繼續爭取藍線捷運的條件。林佳龍擔任交通部長任內，也加速核准台中捷運綠線營運及延伸，還有捷運藍線、機場捷運及大平霧捷運等路網計畫。

林佳龍說，現在山線鐵路豐原到大慶段已經高架化，下環微笑線成功到追分段也已完成雙軌化，海線雙軌高架化若能達成中央與地方共識，未來再將大甲與后里的鐵路串聯，快速帶動北台中開發，促進都市發展，也促進交通平權，相信能帶動台中的鐵道運輸與觀光。

▲台中捷運通車，前交通部長林佳龍感謝台中市長盧秀燕邀請。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）

當年規劃山手線環狀路網，盼搭配捷運綠線及藍線構成的十字軸線，類似日本東京山手線發展模式，仍期盼能被實現。

最後，林佳龍也感謝盧秀燕市長的邀請，雖未能出席通車，但心與台中市民同喜，我們知道這是台中的希望，也是希望的台中。期許中捷在安全的基礎上，便利乘客幸福生活的每一天。