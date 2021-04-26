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馬英九談中捷：14年前我選總統　口號就是台中出發

▲▼馬英九搭乘台中捷運。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九搭乘台中捷運。（圖／翻攝自Facebook／馬英九，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台中捷運25日正式通車，前總統馬英九出席通車典禮，並親自搭乘。他26日表示，過去台中人常抱怨，中央「重北、輕南、忘台中」，14年前他競選總統時的口號就訂為「2008，台中出發」；他的「愛台12項建設」政見當中，「北中南都會區捷運網」的重要建設項目之一，就是「台中捷運」。

▲▼馬英九搭乘台中捷運。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九在臉書指出，中捷綠線的總經費近600億，當年在時任台中市長胡志強、立委盧秀燕的大力爭取下，時任交通部長毛治國核定中央補助三分之二的經費，其餘由台中縣、市政府共同負擔，2009年10月，在總統任內與台中市長胡志強、台中縣長黃仲生一起參加中捷綠線的動工典禮，歷經11年、3任市長，綠線總算在去年底完工，今天正式通車，也實現他競選總統時對台中所做的承諾，恭喜台中市繼台北市、新北市與高雄市後，成為第四個捷運城市。

▲▼馬英九搭乘台中捷運。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九提到，胡志強是內行人，知道蓋捷運必先培養市民大眾運輸習慣，因此2011年推出「公車前8公里免費」的政策，鼓勵市民多使用大眾運輸，2014年與胡志強一起試乘台中快捷巴士（BRT）時，對方告訴他市民對免費公車反應熱烈，他說這是捷運成功的第一步，從小學四年級起就從萬華搭公車「O西」上學，那時公車族人手一張可打洞60格的硬紙月票，每日通勤剪去兩格。

▲▼馬英九搭乘台中捷運。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九提及，台北捷運的成功，跟市民數十年的公車文化關係密切，搭乘公車已成生活日常，因此捷運通車後，公車人口很容易就移轉過來，維持足夠的運量，也因此1998年競選台北市長時的交通政見，就是「公車捷運一票到底，轉乘免費，公車8年不漲價」，公車與捷運彼此為對方此拉客，更增加民眾使用大眾運輸的誘因。

▲▼馬英九搭乘台中捷運。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九說道，在台中推出公車免費政策後，每日運量已從15萬人次倍增到目前超過30萬人次，盧秀燕市府的捷運公司董事長，就是他在台北市長任內的交通局長林志盈，也是公認的優秀人才，中捷綠線試營運期間，平均每日也達7萬人次的運量，雖然與台北捷運的運量還有一段距離 ，但已經是很不錯的成績。

▲▼馬英九搭乘台中捷運。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

最後，馬英九分享搭乘的體驗，中捷綠線無論是設備、管理與效率，比台北捷運毫不遜色。不過，馬英九也說，相較蓋捷運，養捷運更不容易，捷運一定要形成路網，才能帶來軌道經濟效益，捷運綠線是台中捷運網路化的第一步，未來還有藍線（與綠線十字交會）、橘線（機場捷運）將一一推動，在此祝福在盧秀燕的努力下，台中的捷運路網儘速成型，市民共享便利。

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