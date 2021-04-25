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啟動捷運新生活！糜先生、溫妮、聲林之王夜間飆唱台中脈動演唱會

▲▼ 啟動捷運新生活！糜先生、溫妮、聲林之王夜間飆唱台中脈動演唱會 。（圖／台中市政府提供）

▲歡慶台中捷運綠線通車，4/25晚間特別在捷運文心森林公園站旁的圓滿劇場舉辦《台中脈動》演唱會。（圖／台中捷運公司，下同）

地方中心／綜合報導

台中捷運綠線今(4/25)中午舉辦通車典禮，正式宣告捷運生活圈全面啟動，晚間特別在捷運文心森林公園站旁的圓滿劇場舉辦《台中脈動》演唱會，由金曲樂團糜先生、全能女孩溫妮與聲林之王選手輪番獻唱，與台中市民同歡祝福台中精彩大未來，民眾紛紛大讚中捷綠線：「快速、乾淨，一切嶄新亮晶晶」、「成功串接市區景點很方便」，連聲林之王人氣選手也期待：「未來搭高鐵到台中觀光就能一路暢玩，實在太方便啦」！

▲《台中脈動》演唱會夜間飆唱High翻台中。

從擔任立委期間便積極推動台中捷運發展的台中市長盧秀燕表示，捷運綠線代表著台中市民的生活圈邁向另一個里程碑，透過通車典禮與演唱會活動邀請市民一同見證這一份承諾與一個未來，要給大家更便捷的運輸與生活品質。感謝過去11年來，每一位幕後推手之外，也要感謝過去歷任的交通部長、台中市長、台北市長的共同協助與支持，還要感謝市民朋友與我們一同迎接歷史性的一刻。未來台中捷運除了綠線之外，更有藍線、橘線、紫線，將貫穿各大行政區，也連結了環保、人文、藝文的特色地標，讓台中捷運就像是一座城市的葉脈夾帶著豐沛的養分與能量。

▲▼ 啟動捷運新生活！糜先生、溫妮、聲林之王夜間飆唱台中脈動演唱會 。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 啟動捷運新生活！糜先生、溫妮、聲林之王夜間飆唱台中脈動演唱會 。（圖／台中市政府提供）

▲從擔任立委期間便積極推動台中捷運發展的台中市長盧秀燕表示，捷運綠線代表著台中市民的生活圈邁向另一個里程碑。

台中脈動演唱會邀集眾多藝人輪番「獻聲」祝福，唱好唱滿一整晚，陪伴台中市民迎接期盼多年的大喜事，曾在捷運上拍攝超萌影片因此爆粉高達88萬的「全能女孩」黃于恩（溫妮），這次展現唱跳實力，帶來招牌歌曲《問你喲》祝福所有人都能在台中捷運綠線展開充滿歡樂期待的甜蜜新生活。

聲林之王超人氣選手「穿透系女聲」李佳歡與「畢業歌女神」許維芳溫柔獻唱《如果的事》以及「溫暖男聲」鄭可強演唱《我喜歡你的時候》象徵台中捷運從今以後將與民眾分享彼此生命中的重要時刻；另外還有「唱跳舞姬」林怡廷、「嘻哈新勢力」吳霏、「國民妹妹」陳思綾接力獻唱，其中本身就是台中人的吳霏更分享台中捷運沿線串起許多人的青春記憶，祝福大家未來和歌曲《On My Way》一樣，勇敢走出自己的路。

活動最後由台中市民熟悉的金曲樂團麋先生MIXER壓軸開唱多首精彩歌曲，演唱「Hello」象徵台中捷運要陪伴大家度過美好的每一天，另外也演唱了與任賢齊合作的熱血防疫金曲《2020再出發》，熟悉的樂曲炒熱現場氣氛嗨到最高點，許多聽眾忍不住跟著旋律哼唱，更加珍惜在全民齊心防疫的成果，同時祝福台中準備好隨時再出發，與全台民眾一同再創美好未來，欣喜迎接下一道勝利曙光。

▲▼ 啟動捷運新生活！糜先生、溫妮、聲林之王夜間飆唱台中脈動演唱會 。（圖／台中市政府提供）

▲台中人吳霏分享台中捷運沿線串起許多人的青春記憶，祝福大家未來和歌曲《On My Way》一樣，勇敢走出自己的路。

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