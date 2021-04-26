TVBS民調／林佳龍回鍋選台中市長？　盧秀燕大贏20%

▲盧秀燕、林佳龍。（合成圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

林佳龍為太魯閣號事故請辭，外傳可能再戰台中，與台中市長盧秀燕重演「龍燕鬥」。TVBS最新民調指出，若由盧秀燕對決林佳龍，盧秀燕支持度51%，領先林佳龍的31%，18%未決定。

除了林佳龍外，民進黨籍的立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、前立法院長蘇嘉全都被外界視為可能代表綠營參選台中市長的人選。

根據該民調顯示，若民進黨推派林佳龍回鍋參選台中市長，與盧秀燕對決，盧秀燕支持度為51%，林佳龍則獲得31%市民支持，雙方差距兩成，另外18%未決定。

以年齡族群交叉分析顯示，20至29歲及40至49歲市民，有5成以上表示支持盧秀燕，3成左右支持林佳龍；30至39歲民眾則是對林佳龍支持度較高，為44%，盧秀燕為36%，但雙方差距不到一成；50至59歲民眾對盧秀燕支持度達61%，林佳龍支持度為29%；60歲以上有52%支持盧秀燕，高於支持林佳龍的24%。

政黨傾向方面，民進黨認同者67%表示支持林佳龍，但也有23%支持盧秀燕；國民黨認同者則有高達89%支持盧秀燕；民眾黨認同者65%支持盧秀燕，25%支持林佳龍；中立選民則有49%支持盧秀燕，高於林佳龍的23%，另外28%尚未決定支持對象。

若民進黨推派蔡其昌參選台中市長，盧秀燕支持度53%，蔡其昌27%，兩人差距26個百分點，另外20%未決定。若民進黨由蘇嘉全參選，盧秀燕支持度57%，領先蘇嘉全的21%，差距36個百分點，另外21%未決定。若民進黨推派何欣純，盧秀燕支持度達59%，何欣純獲得17%台中市民支持，差距42個百分點，另外24%未決定。

TVBS民意調查中心於110年4月20日至23日晚間6時至10時進行調查，共接觸1135位20歲以上台中市民眾，其中拒訪為269位，拒訪率為23.7%，最後成功訪問有效樣本866位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。