沒人管得了謝長廷？葉元之揭「英的報恩」：蔡英文不可能撤換他

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）



記者楊蕓／台北報導

駐日代表謝長廷指台灣核電廠排放含氚廢水入海引發爭議，新北市議員葉元之在臉書發文批評，謝長廷以為只要幫著日本扯台灣後腿，就可以贏得日本人的友誼，殊不知反而讓日本更加瞧不起台灣，覺得台灣政府出了一個「賣國求榮」的代表，他更斷言，總統蔡英文不可能因此撤換謝長廷，原因就在於「英的報恩」。

葉元之表示，謝長廷連日來荒腔走板的言論，引發輿論嘩然，上至總統、下至外交部長，都沒有人管的了他，羅智強批謝長廷是「最不適任駐日代表」，要求蔡英文總統立刻撤換謝長廷。不過，蔡英文當然不可能這麼做，因為謝長廷能夠這麼囂張，就是因為4個字，「英的報恩」。

葉元之指出，「英的報恩」要從2008年謝蘇之爭開始講起，當時兩人為爭取民進黨總統的提名，殺的刀刀見骨，蘇貞昌甚至花大錢登報紙廣告批謝長廷涉弊案。後來雖然謝長廷勝出，但謝、蘇兩人自此成為死敵。謝敗選後宣布退出台灣政壇，蘇則期待參與下次總統大選。

「退出政壇後的謝長廷，基於對蘇貞昌的恨，把希望寄託在蔡英文身上，全力支持蔡英文在2012年總統初選擊敗蘇貞昌。」葉元之表示，當時謝長廷甚至公開傳授支持者，接到民調電話時的「撇步」，引發爭議。謝長廷的力挺與「擋箭」，讓蔡英文成功奪下2012年民進黨總統候選人的門票。

葉元之說，蔡英文把謝長廷視為「政壇導師」，多次公開表達感謝。蔡英文曾說，很多時候她有不懂的地方，或是有些沒有把握的判斷，謝長廷都會很細心的分析給她聽。這個報恩的種子，就這樣在蔡英文的心中開始慢慢萌芽。

葉元之表示，2016年蔡英文如願登上大位，當她取得權力後，她想起了這位一路栽培她的男人，是對謝長廷報恩的時候了。礙於謝長廷退出台灣政壇的承諾，加上謝長廷留日的背景，「駐日代表」是對謝長廷最好的安排，一個月還可以有60萬的待遇。

葉元之批評，謝長廷以為只要幫著日本扯台灣後腿，就可以贏得日本人的友誼，殊不知，這樣反而會讓日本更加瞧不起台灣，因為日本會覺得台灣政府出了一個「賣國求榮」的代表，有這種外交官的國家，如何贏得國際間的尊敬？台灣是沒有人才了嗎？

葉元之說，可以預見的是，雖然謝長廷不斷扯台灣後腿，不斷打臉民進黨「維護台灣主權」的口號，但基於「英的報恩」，民進黨內人士敢怒不敢言，國人勢必還要繼續忍受下去。