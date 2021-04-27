趙少康盤點6件對日爭議事件：蔡英文必須立刻撤換謝長廷！

▲駐日代表謝長廷。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

針對駐日代表謝長廷堅稱台灣排放核廢水，引起撻伐，中廣董座趙少康27日於臉書列舉出過去6件對日爭議事件，謝長廷皆以日本為主，罔顧台灣立場，呼籲蔡政府立刻撤換謝長廷。

趙少康指出，網路上戲稱謝長廷「助日代表」其來有自，盤點過去在核食、護漁、民眾在外權益等理應由駐外代表協處的事，沒有一件讓國人滿意，不只不為國家對外發聲，反而屢屢幫日本說話；趙少康直批謝長廷「喪權辱國」，必須立刻撤換，否則有辱國格。

趙少康舉出，2016年11月16日福島核食爭議事件，謝長廷秀出福島花椰菜照，指日本人不賣危險食物，當時謝長廷公開表示，「日本人對自己的健康比我們更重視」。

2018年8月21日慰安婦銅像爭議，國民黨設慰安婦銅像、爭取阿嬤尊嚴，謝長廷公開反對，稱此舉是「破壞台日友誼」。

2018年9月燕子颱風造成關西機場封閉，因國人受困關西機場爭議，輿論壓力釀成大阪辦事處長蘇啟誠以死明志，謝長廷卻稱「東京離關西有572公里啊！大阪辦事處不歸我管，如果大阪有錯大阪道歉」。

2020年12月5日再度引發核食開放爭議，謝長廷當時稱「台灣比中國晚開放，會讓支持我們的日本政治家尷尬、沒面子」。

2021年4月24日福島核廢水排放爭議，謝長廷二度舉證，稱「台灣也排核廢水」，將台核電廠正常排水與日本核災污染廢水排放類比，遭原能會接連打臉後竟只顧修改臉書貼文。

趙少康譏諷謝長廷為「日出之國的代言者」，身為總統特命全權大使，代表國家駐日的言行卻如此失格，必須立刻撤換！