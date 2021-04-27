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「神奈氚」衝浪裡！　陸戰狼發言人趙立堅發推諷刺核廢水排放

▲大陸外交部發言人趙立堅在自己的推特上轉發二次創作畫作諷刺日本傾倒核廢水政策。（圖／翻攝趙立堅推特）

▲大陸外交部發言人趙立堅在推特上轉發二次創作畫，諷刺日本傾倒核廢水政策。（圖／翻攝趙立堅推特）

記者魏有德／綜合報導

大陸微博ID為「一個熱愛學習的男孩」20日發表了這幅名為《神奈氚衝浪裡》的二次創作作品， 暗諷日本政府近日通過的2年後核廢水排放措施。這幅改編畫作也引起大陸外交部戰狼發言人趙立堅轉發，並附上文字敘述，「如果原作者葛飾北齋現在還活著，他也會非常關心日本核污染水問題。」

▲大陸插畫家二次創作《神奈氚衝浪裡》。（圖／翻攝微博一個熱愛學習的男孩）

▲大陸插畫家二次創作《神奈氚衝浪裡》。（圖／翻攝微博一個熱愛學習的男孩）

《環球時報》報導，《神奈川衝浪裡》是日本畫家葛飾北齋在19世紀初創作的一幅彩色浮世繪作品。畫作中，日本神奈川附近海域波濤洶湧，波浪中有三條奮進的船隻，英勇的船員們正為了生存而與大自然搏鬥，整幅畫表現了人們無懼艱難險阻，勇往直前的大無畏精神。

▲《神奈氚衝浪裡》的海浪被畫成人類畸形的手和嬰兒。（圖／翻攝微博一個熱愛學習的男孩）

▲《神奈氚衝浪裡》的海浪被畫成人類畸形的手和嬰兒。（圖／翻攝微博一個熱愛學習的男孩）

不過，改編後的《神奈氚衝浪裡》畫風一轉，白色的浪花化作人類畸形的手指和嬰兒，抵抗風浪的船員成了傾倒核廢水的工作人員，巍峨的富士山搖身一變，成為核電廠的煙囪，傳遞著對日本政府的抗議和諷刺。

值得注意的是，在風浪裡苦苦支撐的兩條舢板上，各有四名衣著整齊，打著領帶的男子齊身彎腰鞠躬，就像是日本官員在記者會上向福島民眾致歉的畫面復刻。

▲《神奈氚衝浪裡》暗諷日本官員鞠躬道歉。（圖／翻攝環球時報）

▲《神奈氚衝浪裡》暗諷日本官員鞠躬道歉。（圖／翻攝環球時報）

趙立堅在昨（26）日的推特（twitter）文章中將日本原畫和大陸作者的二次創作擺在一起，並附文提到，「中國的插畫師重新創作了日本畫作《神奈川衝浪裡》。如果原作者葛飾北齋現在還活著，他也會非常關心日本核污染水問題。」

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