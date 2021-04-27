「神奈氚」衝浪裡！　陸戰狼發言人趙立堅發推諷刺核廢水排放

▲大陸外交部發言人趙立堅在推特上轉發二次創作畫，諷刺日本傾倒核廢水政策。（圖／翻攝趙立堅推特）

記者魏有德／綜合報導

大陸微博ID為「一個熱愛學習的男孩」20日發表了這幅名為《神奈氚衝浪裡》的二次創作作品， 暗諷日本政府近日通過的2年後核廢水排放措施。這幅改編畫作也引起大陸外交部戰狼發言人趙立堅轉發，並附上文字敘述，「如果原作者葛飾北齋現在還活著，他也會非常關心日本核污染水問題。」

▲大陸插畫家二次創作《神奈氚衝浪裡》。（圖／翻攝微博一個熱愛學習的男孩）

《環球時報》報導，《神奈川衝浪裡》是日本畫家葛飾北齋在19世紀初創作的一幅彩色浮世繪作品。畫作中，日本神奈川附近海域波濤洶湧，波浪中有三條奮進的船隻，英勇的船員們正為了生存而與大自然搏鬥，整幅畫表現了人們無懼艱難險阻，勇往直前的大無畏精神。

▲《神奈氚衝浪裡》的海浪被畫成人類畸形的手和嬰兒。（圖／翻攝微博一個熱愛學習的男孩）

不過，改編後的《神奈氚衝浪裡》畫風一轉，白色的浪花化作人類畸形的手指和嬰兒，抵抗風浪的船員成了傾倒核廢水的工作人員，巍峨的富士山搖身一變，成為核電廠的煙囪，傳遞著對日本政府的抗議和諷刺。

值得注意的是，在風浪裡苦苦支撐的兩條舢板上，各有四名衣著整齊，打著領帶的男子齊身彎腰鞠躬，就像是日本官員在記者會上向福島民眾致歉的畫面復刻。

▲《神奈氚衝浪裡》暗諷日本官員鞠躬道歉。（圖／翻攝環球時報）

趙立堅在昨（26）日的推特（twitter）文章中將日本原畫和大陸作者的二次創作擺在一起，並附文提到，「中國的插畫師重新創作了日本畫作《神奈川衝浪裡》。如果原作者葛飾北齋現在還活著，他也會非常關心日本核污染水問題。」