謝長廷「外交泡泡」返台備詢？　外交部：不適用

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

日本首相菅義偉日前宣布2年後將排放福島含氚核廢水入海，周圍鄰國無不表態抗議，但國民黨批評謝長廷作為駐日代表，對此議題的發言卻媚日賣台，要他29日以「外交泡泡」流程，回國赴立法院外交國防委員會備詢；不過，外交部發言人歐江安27日在例行記者會上，表示謝長廷不適用「外交泡泡」返台。

歐江安指出，疫情期間我國政府機關任職人員仍需配合指揮中心的相關防疫規範，因此所有的政府官員，包括外交部次長公務出國或返台時，也無法免除相關檢疫隔離措施，必須依據指揮中心的相關規定落實居家隔離及檢疫措施，並無例外。

歐江安澄清，「外交泡泡」是針對疫情期間維持「政府對政府」的重要外交關係管道，適用對象為外國重要訪團訪問我國時，非使用於本國公職人員。此外，重要外國政府官員使用我國「外交泡泡」相關配套，均事先與我國疫情指揮中心及外交部等相關單位籌備多時，經多方長期密集聯繫與協調，非短期內可完成，並且需搭配多次採檢才能進入我國國境。

歐江安也說，有關邀請駐外代表返台備詢事，如果立法院外交委員會做成相關決議或通知，並在符合相關防疫規定及不影響重要公務的原則下，外交部將尊重並配合辦理。