▲新北石門嵩山推食農教育插秧，百年石砌梯田體驗季節性農事。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農村再生社區之一的嵩山社區，擁有新北最大面積達43.64公頃的百年石砌梯田，近年來積極推動食農教育，不僅結合「大學社會責任實踐計畫」（簡稱USR計畫）進行農事傳承推廣，也因得天獨厚地理環境持續推展季節性農事體驗，民眾造訪北海岸不妨安排至青春山海線的石門嵩山來趟不同的深度之旅走入梯田、品農家菜。

每年四月的插秧即是嵩山社區最忙碌的時候，今年淡江大學的學子前往嵩山社區進行春耕插秧體驗，藉由「做中學」親近農田體驗播種、手插秧、抓田螺，在稻米生產種植的農事活動中感受農家生活的春耕夏耘、秋收冬藏成為推廣食農教育的最佳方式。

▲嵩山社區舉辦農事體驗。

嵩山社區理事長王綸表示，生活在繁忙都市中的人們總會想親近大自然，在這裡我們採無毒食蔬的種植來與大眾分享，除了農作之外，社區不分平日假日，長期接受20人團體報名社區深度旅行。

王綸說，生態導覽（參訪百年梯田來趟有趣的稻田巡禮）、當令農事DIY體驗 （插秧每年3至4月、割稻每年7至8月、挖地瓜體驗每年7至8月皆有辦理）及社區特色農家菜，開車前往的遊客由臺2線往三芝方向，老崩山路左轉上山往順天聖母廟方向，經過順天聖母廟後200m，即可抵達梯田最佳觀景點，搭乘大眾交通工具的民眾可乘坐巴士F151於順天聖母廟下車。

▲嵩山社區千歲米。

農業局長李玟表示，透過推行食農教育讓更多人吃的健康也認識農村的美好，不但讓老農村走出新生機，進而吸引青年力量駐入社區，農業局鼓勵青年回留農村，常年備有充足的資源與專業的輔導團隊來協助想要深耕農村的青年。臉書搜尋：新北市石門區嵩山社區發展協會。

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