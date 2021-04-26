　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北石門嵩山推食農教育插秧　百年石砌梯田體驗季節性農事

▲新北石門嵩山推食農教育插秧 百年石砌梯田體驗季節性農事。（圖／新北市農業局提供）

▲新北石門嵩山推食農教育插秧，百年石砌梯田體驗季節性農事。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農村再生社區之一的嵩山社區，擁有新北最大面積達43.64公頃的百年石砌梯田，近年來積極推動食農教育，不僅結合「大學社會責任實踐計畫」（簡稱USR計畫）進行農事傳承推廣，也因得天獨厚地理環境持續推展季節性農事體驗，民眾造訪北海岸不妨安排至青春山海線的石門嵩山來趟不同的深度之旅走入梯田、品農家菜。

每年四月的插秧即是嵩山社區最忙碌的時候，今年淡江大學的學子前往嵩山社區進行春耕插秧體驗，藉由「做中學」親近農田體驗播種、手插秧、抓田螺，在稻米生產種植的農事活動中感受農家生活的春耕夏耘、秋收冬藏成為推廣食農教育的最佳方式。

▲新北石門嵩山推食農教育插秧 百年石砌梯田體驗季節性農事。（圖／新北市農業局提供）

▲嵩山社區舉辦農事體驗。

嵩山社區理事長王綸表示，生活在繁忙都市中的人們總會想親近大自然，在這裡我們採無毒食蔬的種植來與大眾分享，除了農作之外，社區不分平日假日，長期接受20人團體報名社區深度旅行。

王綸說，生態導覽（參訪百年梯田來趟有趣的稻田巡禮）、當令農事DIY體驗 （插秧每年3至4月、割稻每年7至8月、挖地瓜體驗每年7至8月皆有辦理）及社區特色農家菜，開車前往的遊客由臺2線往三芝方向，老崩山路左轉上山往順天聖母廟方向，經過順天聖母廟後200m，即可抵達梯田最佳觀景點，搭乘大眾交通工具的民眾可乘坐巴士F151於順天聖母廟下車。

▲新北石門嵩山推食農教育插秧 百年石砌梯田體驗季節性農事。（圖／新北市農業局提供）

▲嵩山社區千歲米。

農業局長李玟表示，透過推行食農教育讓更多人吃的健康也認識農村的美好，不但讓老農村走出新生機，進而吸引青年力量駐入社區，農業局鼓勵青年回留農村，常年備有充足的資源與專業的輔導團隊來協助想要深耕農村的青年。臉書搜尋：新北市石門區嵩山社區發展協會

美麗最大的祕密

【更多新聞】

基隆2線4警官高鐵站和妻吵架　警員好心勸阻竟慘被暴打

騙女友13萬！約見面載到公墓搶錢性侵　渣男下場出爐

張鮭魚之夢181公里外改回原名　基隆戶政所：非本地人3次機會用完

小黑狗墜地慘死疑遭丟下樓　4樓飼主酒醒駁：牠自己跳！

ET快訊
王彩樺曬小女兒「超殺背影照」！　小蠻腰＋修長美腿…狂讚：水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄大驚喜！「第一口鑿井」順利出水　日供3000噸

綁架嘉義柯姓富商勒贖3千萬　4嫌皆10年起跳拒認分贓求刑最重

八里五福宮五路武財神聖誕　捐贈救護車及愛心物資

呂理組《臺語文讀字．白話詞綜合辭典》新書發表

「傳統工藝Ｘ傳統藝曲」齊聚一堂　7組傳統藝師聯手登場秀美技

有獎金！　防範登革熱桃園醫事人員搶先報

平鎮新富市場大樓被投訴停車費太貴　黃敬平要求檢討

新北石門嵩山推食農教育插秧　百年石砌梯田體驗季節性農事

新北坪林「春茶」茶香四溢　新峯友茶青農詹承得「以茶會友」

台東漁港遊艇出港遇大浪翻船！　2人落海送醫

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

老爸給黃金獵犬介紹家中新成員　上演真人版《獅子王》無違和XD

高雄大驚喜！「第一口鑿井」順利出水　日供3000噸

綁架嘉義柯姓富商勒贖3千萬　4嫌皆10年起跳拒認分贓求刑最重

八里五福宮五路武財神聖誕　捐贈救護車及愛心物資

呂理組《臺語文讀字．白話詞綜合辭典》新書發表

「傳統工藝Ｘ傳統藝曲」齊聚一堂　7組傳統藝師聯手登場秀美技

有獎金！　防範登革熱桃園醫事人員搶先報

平鎮新富市場大樓被投訴停車費太貴　黃敬平要求檢討

新北石門嵩山推食農教育插秧　百年石砌梯田體驗季節性農事

新北坪林「春茶」茶香四溢　新峯友茶青農詹承得「以茶會友」

台東漁港遊艇出港遇大浪翻船！　2人落海送醫

美國印度元首熱線　拜登承諾莫迪提供防疫緊急援助

中華男籃出征亞洲盃資格賽　台啤、富邦恐難入選

汐止深夜警圍捕犯人「驚傳爆炸聲」　消防車集結真相曝光

婆婆50歲就吃閒飯！　媳婦親見大姑「人生毀滅」：憑什麼過母親節

7人聚餐4人搶買單「最後沒人付錢」　老闆娘慘賠3700元傻眼

台北80歲阿嬤辦丈夫除戶　竟遭「登記死亡」！家屬氣炸：被詛咒

人生不順！他自認是因「長得醜」　發文勸世：顏值低別生小孩

3男女中橫自殺「招魂」喊地址　警官妹妹痛哭：說好一起過母親節　

高雄大驚喜！「第一口鑿井」順利出水　日供3000噸

12架無人機賣460億！　陸媒：澳洲被美國「割韭菜」

吳慷仁扁桃腺發炎「被邵雨薇架去醫院」　羞喊救命恩人：謝謝她照顧♥

地方熱門新聞

台南鄰居天天洗車庫　他曝照遭打臉

高雄抗旱第一口鑿井順利出水 日供3000噸

嘉義富商遭擄勒贖嘉檢起訴4人

台東漁港小艇出港不敵大浪翻覆　

屏東男想一了百了「躺車道」　警陪聊卸心防

視察曾文水庫清淤黃偉哲感謝國軍兄弟

挽救閩南語教育危機　呂理組新書發表

四月來石門嵩山插秧　體驗季節性農事

民眾駕「類船型浮具」受困沙洲海巡救援

澄清湖變大草原！高雄人驚：真沒水怪

日月潭浮出178年前墓碑　文化局回應了

「憲哥，我們來了！」

生命與建築的對話　元長國小校舍重建獲「2021年建築園冶獎」

桃園青埔5/1日A19戶外廣場　就業徵才

更多熱門

相關新聞

坪林春茶茶香四溢　新峯友茶青農詹承得

坪林春茶茶香四溢　新峯友茶青農詹承得

每年3月至5月期間是春茶的產季，喜愛品茶、熱愛品茶的朋友們，現在正是到坪林茶鄉觀光的好時節，現任坪林青年茶業發展協會理事長詹承得所經營的「新峯友茶」不只能品嘗到新鮮的春茶，也能預約茶園導覽，有喝有玩還能帶著滿滿的茶葉知識回家。

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

金山財神爺家庭日　親子淨灘闖關

金山財神爺家庭日　親子淨灘闖關

響應「漂．閱境」　店家成「解憂雜貨店」

響應「漂．閱境」　店家成「解憂雜貨店」

2021春之祭「印度文化節」

2021春之祭「印度文化節」

關鍵字：

新北農村嵩山社區

讀者迴響

熱門新聞

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

訴苦狗越養越殘暴　網見萌臉暴動

Ella道歉五月天　阿信回應了！

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

16歲少年無照猛撞砂石車　送醫後不治！

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後無性8年

櫃姐爆內幕：不會浪費時間在翻找標價的客人

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

狠摔柔道童　狠心教練「編號517」

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面