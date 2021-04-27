民調93.88％認為謝長廷失職　國民黨轟：領百萬年薪吃裡扒外

記者羅婉庭／台北報導

國民黨文傳會27日召開記者會，質疑從駐日代表謝長廷稱台灣核電廠也排廢水的論述開始，至今已高達9成民意認為發言不適當，迄今總統蔡英文皆未對此事有任何回應或說法，蔡政府如同養了一隻年薪數百萬的咬布袋老鼠來諂媚日本。根據網路民調，「謝長廷發表台電排放核廢水言論」截止今日上午8時止，已投票的2519人中，高達93.88％表達不適當，認為有失駐日代表職責。

文傳會主委王育敏表示，對於謝長廷在外交上無法捍衛我國權利的失職失能，已經引發國內逾9成民意的不認同，職掌外交事務的蔡英文應該負起最大責任，同時要求謝長廷親自回台向國會報告。「不說話就是默許謝長廷這種醜化台灣、諂媚日本的行徑」，當不滿的民意沸騰，謝長廷仍不認錯，蔡英文卻坐視不管。

針對謝長廷堅稱台灣也排核廢水，王育敏表示，已經引起台灣民意的反彈，根據網路平台Yahoo在4月26日開始進行的網路民調，「謝長廷再發表台電排放核廢水言論，你認為適不適當？」截止今日上午8時止，已投票的2519人，高達2365人（93.88％）表達不適當，認為有失駐日代表職責；僅154人（6.11％）認為適當。

此外，早在4月15日，當謝長廷提出台灣也排核廢水時，Yahoo民調即針對「駐日代表謝長廷扯台灣核電廠也排廢水，拿廢水跟日本核廢水相提並論，你認不認同他的論述？」進行網路調查，當時共有1386人投票，有1327人（95.7％）表示不認同，認為引用兩國廢水內容有誤；僅59人（4.3％）的人表示認同。

文傳會副主委鄭照新稱，謝長廷是日本民族英雄，卻是台灣的恥辱，謝長廷的所作所為不只是在幫助日本，更是在污衊台灣，原能會數次澄清，但謝長廷卻置之不理，謝長廷在外身份代表總統蔡英文，因此形同中華民國政府出言攻擊中華民國政府的荒謬現象，

鄭照新表示，謝長廷卸責、吃裡扒外的行為，已經沒有資格代表台灣作為駐日代表，他形容蔡政府「養老鼠咬布袋」，還是養了一隻年薪數百萬的老鼠。

國民黨強調，謝長廷花費精力為日本的做法辯解，即便原能會已經說明兩者不同，謝長廷仍偷改臉書文、提舊資料，為了幫日方賣命，不惜與民進黨政府的原能會唱反調。

國民黨直言，謝長廷「熱臉去貼冷屁股」的行徑，也難怪日方擬同意讓先前極力表達抗議、反對的韓國派遣專家參與國際原子能機構調查團，監測福島核廢水排海過程，但台灣原能會積極爭取卻始終無下文。請問蔡英文、蘇貞昌，如此將日本利益擺第一、視台灣安全如無物的駐日代表，你們忍受得下去嗎？