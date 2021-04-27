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糗了！謝長廷秀台灣排核廢水證據　被抓包偷改貼文

▲▼駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

日本政府決定2年後將福島核廢水排放入海後，立刻引來周邊鄰國反彈，但駐日代表謝長廷反幫日本緩頰，稱我國核廢水也是排入海，讓外界議論紛紛。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，台電已說明台灣核電廠排放的水，有極少部分含氚，且遠低於法定標準，這與謝長廷的抹黑造謠是兩回事，他並發現謝長廷偷改臉書貼文。

黃子哲指出，謝長廷公布核二廠的文件，再度指控台灣核電廠排入海的核廢水含氚，欲幫自己狡辯脫罪，但台電已經說明過，甚至把數據也公布了，根本不是什麼新聞；謝長廷先修改貼文，再來魚目混珠，是把人民裝肖維？還是自己傻到不知道臉書有「查看編輯紀錄」的功能？

黃子哲揭露，4月9日謝長廷臉書原文是「……其實我們的核一核二廠過去也曾有發生『儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海』，引發秘雕魚的爭議，」4月23日修改為「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生『疑似含輻射物質之核廢水排放入海』，引發魚類大量死亡及秘雕魚之爭議。」

黃子哲說，謝長廷把「儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海」偷偷改成「疑似含輻射物質之核廢水排放入海」，這兩件事天差地遠，所以，謝長廷散布的第一個假消息就是，4月9日用肯定句抹黑核一核二廠曾將儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海，甚至造成秘雕魚，這完全是無中生有，而中研院學者也早已證實秘雕魚是高溫而非核汙染所造成。

其次，4月14日謝長廷另一篇臉書原文指「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水，也是排放入海，」4月23日則修改為「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水（即反應爐之冷卻水，非爐水）也是排放入海」。

黃子哲說，核能電廠冷卻水有兩個系統，第一是反應爐冷卻水、第二是反應爐接觸到爐心及系統的爐水，前者不會有排氚的問題，後者的水則根本不會排出；謝長廷14日原始文章所提到的爐心冷卻水，就是他所認定的爐水，原能會根本從來沒有說過這些爐水有排入海裡。

他表示，謝長廷為了硬拗，於23日偷偷再加註所謂爐心冷卻水是反應爐之冷卻水，而非爐水，但14日這第二個假消息罪證確鑿，否則謝長廷也不用後來再去刻意修改。

黃子哲抨擊，奸巧的謝長廷，在修改之前的臉書貼文內容後，把國民黨檢舉他發布假消息，誤導成是因為謝說「台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋」，謝長廷混淆黑白、張冠李戴、竹篙鬥菜刀的鬼扯瞎說，一路走來，始終如一。

他最後諷刺，謝長廷恐怕是中華民國史上，最厚顏無恥的外交官，有這種「助」日代表，還需要賣國賊嗎？

▼黃子哲批謝長廷混淆黑白、張冠李戴。圖取自黃子哲臉書。（圖／取自黃子哲臉書）

▲▼黃子哲批駐日代表謝長廷混淆黑白、張冠李戴。圖取自黃子哲臉書。（圖／取自黃子哲臉書）

▲▼黃子哲批駐日代表謝長廷混淆黑白、張冠李戴。圖取自黃子哲臉書。（圖／取自黃子哲臉書）

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