快訊／謝長廷求償百萬敗訴！羅智強：告慰外交官蘇啟誠在天之靈





▲駐日代表謝長廷。（ETtoday新聞雲資料照）



記者羅婉庭／台北報導

歷經兩年官司，台北市議員羅智強27日在網軍卡神案中勝訴，駐日大使謝長廷跨海求償100萬失敗。羅智強表示，這個判決挽不回一位優秀外交官寶貴的生命，但他希望可以告慰蘇啟誠的在天之靈。

羅智強上午於臉書發文表示，過去二年，他為蘇啟誠冤死案不遺餘力討公道，從一開始率先揭發謝長廷「愛將」楊蕙如養網軍「idcc」造謠中傷大阪辦事處，也點名謝長廷大動作卸責。

羅智強說，他的勝訴雖尚不是終局判決，但感謝司法作出了公正判決，令他感到欣慰的是，不是個人的勝訴，而是這個判決也還了蘇啟誠公道。

羅智強感慨表示，一名優秀外交官，因為楊蕙如養網軍造謠，被逼得以死明志，謝長廷有何顏面控告為蘇啟誠申冤的人，而訴訟過程中，自己親身見識了謝長廷諸多不可思議的歪理。

羅智強舉例，謝長廷的律師許惠峰反覆強調，羅智強指謝長廷「逼死蘇啟誠」、「會掉眼淚的鱷魚」屬於事實陳述，並非意見表達或合理評論，是不可承受之重，嚴重侵害名譽權，並稱「大阪不歸謝長廷管，但外交部長吳釗燮卻說，「謝長廷對大阪處有指揮監督之權」，面對吳釗燮的説法，許惠峰卻說，那指的是「政務」，而非「館務」。

羅智強律師立即拿出謝長廷在自己的臉書上自承自己有監督大阪權力的貼文，打臉謝長廷，許惠峰竟只能支吾其詞的説，「那不是謝長廷的原意」。

▲卡神楊蕙如。（資料照／記者林敬旻攝）