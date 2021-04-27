謝長廷竄改貼文被抓包！國民黨譏：眾叛親離的日本民族英雄

記者羅婉庭／台北報導

國民黨文傳會副主委黃子哲27日指出，日前他揭發謝長廷在臉書秀台灣排核廢水證據，被原能會打臉後卻修改臉書貼文，試圖滅跡，黃子哲譏諷謝長廷，「舔日舔到眾叛親離也要繼續舔」，有朝一日必成為日本民族英雄。

國民黨27日上午召開「逾九成民意認為謝長廷言論不適當，蔡總統還要坐視不管嗎？」記者會，文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新出席，質疑從駐日代表謝長廷硬扯台灣核電廠也排廢水的論述開始，迄今總統蔡英文皆未對此事有任何回應或說法。

國民黨指出，謝長廷連發兩篇臉書文提出「證據」，卻都遭到原能會打臉，原能會早在4月15日已經說明，「日方目前所規劃採行之氚廢液排放方案，係屬於發生嚴重核子意外事故後的善後處理措施，其廢液排放程序與監測系統，與正常核能電廠運轉的完整性、嚴謹性、安全性及多年累積的安全運作經驗相較，需更加謹慎地予以考量。」

國民黨指出，謝長廷為了圓謊，不惜偷修改臉書文：4月9日謝長廷臉書原文是「……其實我們的核一核二廠過去也曾有發生『儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海』，引發秘雕魚的爭議。」4月23日修改為「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生「疑似含輻射物質之核廢水排放入海」，引發魚類大量死亡及秘雕魚之爭議。」

此外，國民黨揭發，4月14日另一篇臉書原文指「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水，也是排放入海」，23日則修改為「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水（即反應爐之冷卻水，非爐水）也是排放入海」。質疑謝長廷魚目混珠，掩蓋自己硬凹、說錯的論述，再提出所謂的證據來混淆黑白。

國民黨強調，謝長廷花費精力為日本的做法辯解、硬凹，即便原能會已經多次打臉，謝長廷仍不死心，偷改臉書文、提舊資料，為了幫日方賣命不惜與民進黨政府的原能會唱反調。即使被原能會兩篇的澄清文，也無法讓謝長廷改其志，標準的「養老鼠咬布袋」。

國民黨說，謝長廷「熱臉去貼冷屁股」的行徑，也難怪日方擬同意讓先前極力表達抗議、反對的韓國派遣專家參與國際原子能機構調查團，監測福島核廢水排海過程，但台灣原能會積極爭取卻始終無下文。





▲國民黨「逾九成民意認為謝長廷言論不適當，蔡總統還要坐視不管嗎？」記者會。（圖／文傳會提供）