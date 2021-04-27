李貴敏轟謝長廷「討日本歡心」：不在乎台灣人民的健康與安全

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

台海情勢嚴峻，國民黨立委李貴敏27日批評，民進黨行政團隊欠缺「台灣利益優先」的認知，對國際政治陌生而無知，讓別人玩弄在手中，這也是因為執政黨為了選票，始終把個人利益擺在前面的緣故；她更直言，正如最近駐日代表謝長廷所引發的爭議，「不就是大家質疑他並不太在乎台灣人民的健康與安全，反而只關心能不能夠討到日本政府歡心嗎？」

李貴敏表示，她質詢國安局長陳明通時，陳明通剛開始吞吞吐吐，不否認也不正面回應，只說短期內犯台可能性很低，但長期則要防範一點一滴地積累敵意。但對於長期是多久？何謂短期？也沒有正面回答。

李貴敏表示，不管德國或是澳洲都已經提醒，台海之間局勢非常嚴峻，未來中國大陸在台海周邊各類軍事演訓行動也會更密集；老百姓應該要知道實際的情形，要知道真相，否則的話就會像外界質疑，「狼來了」喊得太久，反而把危機當做笑話。

李貴敏認為，在當今全球化的國際環境中，無論那個國家關注的始終是自己的國家利益。所以我們不要老想著選邊站，畢竟美國跟日本其實都希望打出台灣牌之後，可以攫取他想要的東西，換取他們的國家利益。例如對日本來說，針對釣魚臺爭議，希望台灣可以妥協，甚至配合日方對核食問題的處理；對美國來說，比如說我們的半導體，「說穿了，都是想占台灣的便宜。」

李貴敏批評，我們的行政團隊欠缺「台灣利益優先」的認知，對國際政治、國際談判陌生而無知，讓別人玩弄在手中，導致在國際談判或協商中居於劣勢。當然這也是因為執政的民進黨政府為了選舉，為了選票，始終把個人利益擺在前面的緣故，「一如駐日代表謝長廷之所以引發爭議，不就是大家質疑他並不太在乎台灣人民的健康與安全，反而只關心能不能夠討到日本政府歡心嗎？」

李貴敏強調，在任何國際關係的處理中，除了盡可能降低衝突與誤判，更重要的是，要捍衛國家的利益，千萬不要當任何國家的馬前卒，任何國家的代理人，或成為兩強之間的籌碼，現在台海局勢連日本都攪和進來，問題實在越來越複雜而棘手，絕不是人民所樂見。