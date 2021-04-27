　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貴敏轟謝長廷「討日本歡心」：不在乎台灣人民的健康與安全

▲▼駐日代表謝長廷陪同台北市長候選人姚文智前往大同區掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

台海情勢嚴峻，國民黨立委李貴敏27日批評，民進黨行政團隊欠缺「台灣利益優先」的認知，對國際政治陌生而無知，讓別人玩弄在手中，這也是因為執政黨為了選票，始終把個人利益擺在前面的緣故；她更直言，正如最近駐日代表謝長廷所引發的爭議，「不就是大家質疑他並不太在乎台灣人民的健康與安全，反而只關心能不能夠討到日本政府歡心嗎？」

李貴敏表示，她質詢國安局長陳明通時，陳明通剛開始吞吞吐吐，不否認也不正面回應，只說短期內犯台可能性很低，但長期則要防範一點一滴地積累敵意。但對於長期是多久？何謂短期？也沒有正面回答。

李貴敏表示，不管德國或是澳洲都已經提醒，台海之間局勢非常嚴峻，未來中國大陸在台海周邊各類軍事演訓行動也會更密集；老百姓應該要知道實際的情形，要知道真相，否則的話就會像外界質疑，「狼來了」喊得太久，反而把危機當做笑話。

李貴敏認為，在當今全球化的國際環境中，無論那個國家關注的始終是自己的國家利益。所以我們不要老想著選邊站，畢竟美國跟日本其實都希望打出台灣牌之後，可以攫取他想要的東西，換取他們的國家利益。例如對日本來說，針對釣魚臺爭議，希望台灣可以妥協，甚至配合日方對核食問題的處理；對美國來說，比如說我們的半導體，「說穿了，都是想占台灣的便宜。」

李貴敏批評，我們的行政團隊欠缺「台灣利益優先」的認知，對國際政治、國際談判陌生而無知，讓別人玩弄在手中，導致在國際談判或協商中居於劣勢。當然這也是因為執政的民進黨政府為了選舉，為了選票，始終把個人利益擺在前面的緣故，「一如駐日代表謝長廷之所以引發爭議，不就是大家質疑他並不太在乎台灣人民的健康與安全，反而只關心能不能夠討到日本政府歡心嗎？」

李貴敏強調，在任何國際關係的處理中，除了盡可能降低衝突與誤判，更重要的是，要捍衛國家的利益，千萬不要當任何國家的馬前卒，任何國家的代理人，或成為兩強之間的籌碼，現在台海局勢連日本都攪和進來，問題實在越來越複雜而棘手，絕不是人民所樂見。

ET快訊
快訊／華航擴大採檢1272名機師　6人血清抗體陽性
快訊／再增1例本土！　華航機師老婆確診
LIVE／台科大全校改遠距教學　指揮中心最新說明
黑衣人闖砸松山分局！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官
柔道腦死童「單親媽」首現身！淚幫舅舅平反：他就像孩子的爸
升級iOS 14.5能讓舊iPhone變快嗎？　實測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷「外交泡泡」返台備詢？　外交部：不適用

「看謝長廷不爽才想視訊質詢」　鄭運鵬反擊國民黨見不得台日友好

快訊／黑衣人砸松山分局影片被人為刪除　分局長林志誠遭調職

侯友宜緊盯台鐵邊坡施工進度　下令交通局鎖定新北轄內4處

周杰倫被香港賺131萬　民進黨修正《文獎條例》打造另一座護國神山

李貴敏轟謝長廷「討日本歡心」：不在乎台灣人民的健康與安全

民調93.88％認為謝長廷失職　國民黨轟：領百萬年薪吃裡扒外

彰化蓋2千戶社宅「結合長照+幼托」　首座「學士安居」中央投入12.5億

謝長廷竄改貼文被抓包！國民黨譏：眾叛親離的日本民族英雄

「7年前馬英九封存核四」　民進黨：國民黨卻無視萬年無解核廢料

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

謝長廷「外交泡泡」返台備詢？　外交部：不適用

「看謝長廷不爽才想視訊質詢」　鄭運鵬反擊國民黨見不得台日友好

快訊／黑衣人砸松山分局影片被人為刪除　分局長林志誠遭調職

侯友宜緊盯台鐵邊坡施工進度　下令交通局鎖定新北轄內4處

周杰倫被香港賺131萬　民進黨修正《文獎條例》打造另一座護國神山

李貴敏轟謝長廷「討日本歡心」：不在乎台灣人民的健康與安全

民調93.88％認為謝長廷失職　國民黨轟：領百萬年薪吃裡扒外

彰化蓋2千戶社宅「結合長照+幼托」　首座「學士安居」中央投入12.5億

謝長廷竄改貼文被抓包！國民黨譏：眾叛親離的日本民族英雄

「7年前馬英九封存核四」　民進黨：國民黨卻無視萬年無解核廢料

境外移入+5！菲律賓入境船員增3人確診「全船5人染疫」

母子戀修成正果！50歲女董喜嫁25歲鮮肉　小姑祝福被當成侄女

美式、拿鐵買2送2！五一勞動連假限定「超商咖啡優惠」懶人包

德基、寶二及永和山水庫蓄水率不到5％　昨日累積降雨量不到2毫米

監視器見2貓牽小手「偷跳華爾滋」媽看傻　網笑：喵吉拉大戰金剛

網聊認識少女！已婚男約出來後忍不住「車上出手」　下場慘曝

台北現存最老百貨「打掉重蓋」　徐旭東考慮1個月准了

「Q版侏儸紀公園」復活了！中和恐龍園區大翻新　粉紅龍露牙超萌

台東遊艇遭浪襲翻覆　2人落海「頭腳受傷」海巡動員救援

快訊／華航擴大採檢1272名機師！　6人血清抗體陽性

政治熱門新聞

糗了！謝長廷被抓包偷改貼文

黃珊珊批陳時中「太離譜」

直擊韓國瑜出席私人餐會　「3大前提」有望參選黨主席

柯文哲批陳時中：蒙著頭作戰能贏嗎？

台星旅遊泡泡？外交部：尚無具體結論

謝長廷：立法院公文一來就會回台備詢

柯文哲再批陳時中：時間久了會有突破口

防疫資訊不透明！柯文哲：蒙頭作戰能贏嗎？

謝長廷求償百萬敗訴！羅智強：告慰外交官蘇啟誠在天之靈

因應少子女化　蘇貞昌：擬擴大不孕補助對象

快訊／黑衣人砸松山分局影片被人為刪除　分局長林志誠遭調職

王鴻薇30年後重披婚紗　立委大讚：永遠是最美的新娘

民調93.88％認謝長廷失職　藍：領百萬年薪吃裡扒外

顏寬恒：減肥失敗就發2千份雞排

更多熱門

相關新聞

民調93.88％認謝長廷失職　藍：領百萬年薪吃裡扒外

民調93.88％認謝長廷失職　藍：領百萬年薪吃裡扒外

國民黨文傳會27日召開記者會，質疑從駐日代表謝長廷稱台灣核電廠也排廢水的論述開始，至今已高達9成民意認為發言不適當，迄今總統蔡英文皆未對此事有任何回應或說法，蔡政府如同養了一隻年薪數百萬的咬布袋老鼠來諂媚日本。根據網路民調，「謝長廷發表台電排放核廢水言論」截止今日上午8時止，已投票的2519人中，高達93.88％表達不適當，認為有失駐日代表職責。

謝長廷竄改貼文被抓包！國民黨譏：日本民族英雄

謝長廷竄改貼文被抓包！國民黨譏：日本民族英雄

謝長廷求償百萬敗訴！羅智強：告慰外交官蘇啟誠在天之靈

謝長廷求償百萬敗訴！羅智強：告慰外交官蘇啟誠在天之靈

羅智強說他「逼死蘇啟誠」　謝長廷求償百萬敗訴

羅智強說他「逼死蘇啟誠」　謝長廷求償百萬敗訴

糗了！謝長廷被抓包偷改貼文

糗了！謝長廷被抓包偷改貼文

關鍵字：

謝長廷日本核廢水李貴敏

讀者迴響

熱門新聞

李光洙宣布退出11年《RM》！

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面