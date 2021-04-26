北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

記者張君豪／台北報導

台北市信義區吳興街近日傳出噁心怪客出沒，接連在民眾機車安全帽內便溺的噁心案件，根據警方調查，家住吳興街某巷弄內的民眾習慣把安全帽懸掛在機車坐墊上，車主15日和26日出門要上班時，發現機車安全帽遭到不明人士撒尿，不但整個安全帽內襯潮濕異常，還傳出濃厚尿騷味，民眾自行安裝監視器蒐證並向轄區吳興街派出所報警提告毀損、違反廢棄物清理法，警方已調閱監視器展開追查。

▲陳姓民眾不甘安全帽成為路人小便斗、日前自裝監視器報警求助。（圖／記者張君豪翻攝）





▲陳姓民眾不甘安全帽成為路人小便斗、日前自裝監視器報警求助。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，被害陳姓民眾經常把機車停在自家吳興街巷弄內，本月15日上午陳姓民眾家人要使用機車時，發現安全帽發出陣陣尿騷味相當噁心，氣得向警方報案，之後陳姓民眾提高警覺，再把機車停放到自家監視器拍攝範圍內，結果監視器錄下有2名男子凌晨趁四下無人，居然直接對著安全帽撒尿，小便後再把安全帽掛回機車上，態度相當惡劣。

▲陳姓民眾不甘安全帽成為路人小便斗、日前自裝監視器報警求助。（圖／記者張君豪翻攝）

警方受理報案後，調閱監視器發現兩次便溺行為都是同一組男子所為，警方據此將本案朝涉嫌毀損、違反廢棄物清理法方向偵辦，陳民也不甘安全帽遭人當作小便斗便溺，將保全監視器影像PO上臉書社團，呼籲鄰近居住民眾小心。對此信義警分局吳興街派出所已經受理報案，鎖定犯嫌行蹤，將傳喚兩名隨地便溺男子到案說明。

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