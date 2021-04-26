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印度發現「三重變異病毒」　張文宏：恐再死亡百萬人

記者任以芳／綜合報導

印度疫情大爆發，醫院的床位、氧氣、呼吸機等醫療物資供不應求。據《商業內幕》（Business Insider）報導，印度科學家新發現兩種「三重變異病毒」，傳染性可能更強。對此，大陸感染科專家張文宏也分析，依照現在感染率，印度離群體免疫70%的水平估計需要幾十年的時間，「還要額外至少死亡數百萬人。」

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

▲印度疫情惡化。（圖／路透）

根據新浪引述《商業內幕》雜誌報導，印度科學家在一些感染患者身上還發現了兩種「三重變異病毒」，這兩種變異病毒很可能是從此前發現的「雙重變異」病毒進化而來，其傳染性可能更強。

印度國家生物學基因組學研究所研究員Sreedhar Chinnaswamy對《印度時報》稱，「新發現的一種三重變異病毒還包含E484K突變，這意味著即使感染過其他變異病毒，甚至接種過疫苗的人也有可能再次感染。」

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

▲印度就地火化往生者。（圖／路透）

另外，上海市復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在微博發文，分析解讀印度疫情失控的深層原因和後續的疫情走勢。張文宏也分析，依照現在感染率，印度離群體免疫70%的水平估計需要幾十年的時間。「還要額外至少死亡數百萬人。」

文章認為，印度流行病毒株出現了雙突變，但不是此次疫情完全失控的原因。印度B.1.617的雙突變株自2020年10月在印度被檢出，因含有S蛋白上E484Q和L452R的突變，被稱為「雙突變」病毒株。

文章進一步解釋，在印度的突變株中，B.1.617所佔比例即高於B.1.1.7和B.1.351突變株。B.1.617的比例自4月份開始顯著增加，所佔比例已經超過70%。目前多個國家已經對印度航班禁航。截至2021年4月20日，B.1.617的雙突變株已在20多個國家被檢出，其他國家並未發生類似印度的疫情大暴發。根據基因組數據提示的流行趨勢來看，B.1.617（印度突變株）的傳播性和B.1.17（英國突變株）相當，高於B.1.351（南非株）。

▲▼印度疫情,排隊補充氧氣。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度疫情，排隊補充氧氣。（圖／達志影像／美聯社）

文章指出，截至2021年4月24日，根據官方數據，印度累計感染率為1.16%。張文宏認為，印度離群體免疫70%的水平估計需要幾十年的時間。還要額外至少死亡數百萬人。如果在1918年大流感後的今天還走到這一步，政府勢必需要被人民問責。因此，印度後續的局勢存在非常大的不確定性。

張文宏文章特別強調，印度疫情最關鍵，「主要的原因還是醫療擠兌。」當氧氣供給都跟不上的時候，很多年輕的病人都可能會死去，原本他們只要有一口氧氣吸就能活下來。 印度目前最需要的是氧氣，氧氣勝過任何藥物，可以降低年輕病人死亡。　

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