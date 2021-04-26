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環科大觀餐系學生陪伴家扶媽嬤　母親節前夕一圓烘培夢

▲環球科技大學董事長許淑敏、校長沈健華及觀餐系丁一倫主任變身圓夢導師，陪伴程阿戀阿嬤體驗蛋糕的製作、烘烤到裝飾的過程，，從他們的陪伴中感受到滿滿的愛與祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學董事長許淑敏、校長沈健華及觀餐系丁一倫主任變身圓夢導師，陪伴程阿戀阿嬤體驗蛋糕的製作、烘烤到裝飾的過程，，從他們的陪伴中感受到滿滿的愛與祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學董事長許淑敏、校長沈健華及觀餐系主任丁一倫變身圓夢導師，陪伴雲林家扶10個媽媽、阿嬤們一起打麵糊、烤蛋糕，在李竺修老師的指導與10名環科大學生陪伴下，各個專注裝飾著自己親手製作的蛋糕，在母親節前夕，體驗烘焙蛋糕、創意裝飾，設計屬於自己的母親節蛋糕，慶祝母親節。

來自崙背鄉70歲的程阿戀阿嬤說，今天是第一次體驗蛋糕的製作、烘烤到裝飾的過程，專注聽講外，更隨即記下蛋糕的製作過程，希望回家後帶著孩子一起製作蛋糕與家人分享。阿嬤提到，特別感謝環球科大提供這次體驗的機會，還能帶著美味的蛋糕回家，收穫滿滿。更感謝這次帶領蛋糕製作的學生、老師，從他們的陪伴中感受到滿滿的愛與祝福。

▲環球科技大學董事長許淑敏、校長沈健華及觀餐系丁一倫主任變身圓夢導師，陪伴程阿戀阿嬤體驗蛋糕的製作、烘烤到裝飾的過程，，從他們的陪伴中感受到滿滿的愛與祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶10個媽媽、阿嬤們今日在環母親節前夕，體驗烘焙蛋糕，創意裝飾，設計屬於自己的母親節蛋糕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環球科大董事長許淑敏表示，此次母親節活動邀請10位家扶媽媽、阿嬤們一起來到環球烘焙教室學習做蛋糕。也邀請環球觀餐系的老師李竺修帶領10位環科大學生一同陪伴家扶媽媽們完成蛋糕的製作，讓學生發揮專長以實際行動參與社會公益活動，培養學生感恩、孝順父母的心，並鼓勵學生回家後也要跟照顧自己的家人說聲「您辛苦了」。

環球科大觀光與餐飲旅館系丁一倫主任表示，雲林家扶的媽媽們平時為家庭付出，忙於工作維持家庭生計，還需負起孩子的照顧責任，把生活都奉獻給了家庭。透過這次的烘焙課程，讓家扶媽媽們做回自己，在活動中好好放鬆自己手作蛋糕，在攪拌蛋糕糊、裝飾蛋糕的過程中，圓一個成為蛋糕師傅的夢。

雲林家扶中心主任廖志文表示，感謝環球科技大學，邀請家扶媽媽們參與如此溫馨的活動，陪伴家扶媽媽們完成蛋糕師傅的夢想，更感謝許淑敏董事長總是心繫雲林家扶弱勢家庭，讓這群媽媽們體驗烘焙蛋糕的樂趣，在忙碌的生活中放鬆自己，帶著滿滿的愛與漂亮的蛋糕回去，與親愛的家人一同慶祝特別的母親節。

▲環球科技大學董事長許淑敏、校長沈健華及觀餐系丁一倫主任變身圓夢導師，陪伴程阿戀阿嬤體驗蛋糕的製作、烘烤到裝飾的過程，，從他們的陪伴中感受到滿滿的愛與祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科大觀餐系的大學生一同陪伴家扶媽媽們完成蛋糕的製作，學生們發揮專長以實際行動參與社會公益活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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環球科技大學雲林家扶中心母親節蛋糕

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