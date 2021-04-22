北港朝天宮董事長替亡母行善！逾3萬包白米贈弱勢　取代思親之情

▲蔡咏鍀（右二）與妻子縣議員黃美蘭（右三）將母喪節餘的奠儀，購買大批米、油，以替母行善取代思母之情，捐贈給雲林和母親故鄉南投兩地的中低收入戶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港朝天宮董事長蔡咏鍀的母親蔡陳月英於上月辭世告別式在本月19日完成，治喪期間蔡咏鍀辭謝各界花圈，請改以白米山取代，蔡咏鍀與妻子縣議員黃美蘭將母喪節餘的奠儀，購買大批米、油，以替母行善取代思母之情，捐贈給雲林和母親故鄉南投兩地的中低收入戶，今（22）日首批發放。

▲今天捐贈儀式在北港鎮公所舉行，由北港鎮長蕭永義、水林鄉長許山埜、口湖鄉長林哲凌代表接受，3位鄉鎮長齊聲感謝蔡咏鍀延續母親善行，把愛遺留人間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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治喪期間，蔡咏鍀辭謝各界花圈，並請改以白米山取代，獲各界親友支持，如今治喪告一段落，蔡咏鍀除將各界的捐米，加上以奠儀購買3萬多包白米和大批油等民生物資，預計捐給雲林和南投兩地的中低收入戶。今天捐贈儀式在北港鎮公所舉行，由北港鎮長蕭永義、水林鄉長許山埜、口湖鄉長林哲凌代表接受，3位鄉鎮長齊聲感謝蔡咏鍀延續母親善行，把愛遺留人間。

蔡咏鍀說，母親生前樂於行善，如今母親治喪已功德圓滿，所以將米油捐贈給弱勢，因南投是母親故鄉，所以把母親的愛也送回南投故鄉，朝天宮媽祖仁愛濟世，希望國內偏遠地區的育幼院或家扶若有需要可聯繫，朝天宮將義不容辭提供協助。

▲蔡咏鍀說，母親生前樂於行善，如今母親治喪已功德圓滿，所以將米油捐贈給弱勢，因南投是母親故鄉，所以把母親的愛也送回南投故鄉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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