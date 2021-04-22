世界地球日！雲林這社區「體驗無水」應變　拎桶子排隊

記者蔡佩旻／雲林報導

22日世界地球日（Earth Day）是為提高人類對於環境保護意識而成立的節日，因逢全台面臨嚴重乾旱，自來水公司斗六服務所，在湖山水庫所在地斗六檨仔坑社區辦理「無水體驗日」活動，配合活動讓整個社區真的停水，感受無水可用的不方便，以及體驗無水如何適應及應變，現場向民眾展示各種節水設備。

▲自來水公司斗六服務所在湖山水庫所在地斗六檨仔坑社區辦理「無水體驗日」活動，整個社區真的停水，民眾體驗無水如何適應及應變。（圖／記者蔡佩旻攝）

湖山水庫為雲林民生用水的主要水庫，今日蓄水率為37.5%，有效蓄水量1907萬噸；湖山水庫管理中心副工程司邱嘉裕指出，雲林目前是夜間減壓供水，目前水庫每日供應15萬噸水給自來水公司運用，目前水量至少要撐到颱風來，且5月梅雨季還不知道是不是空梅，呼籲民眾一定要節約用水。

▲自來水公司展示電子水錶，目前進入試辦階段，電子水表刻度最低可顯示毫升，也可智慧警示是否有漏水狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

現場展示節水設備廠商指出，一般的水龍頭出水量，是加裝節水設備的水龍頭出水量「六倍」，使用省水標章認證的省水裝置至少可節省40%至80％。目前市面上節水頭裝設於水龍頭出水口的產品非常多樣，民眾可挑選與自家水壓相符的零件，自行鎖上或請水電工來裝設。

▲一般的水龍頭出水量，是加裝節水設備的水龍頭出水量「六倍」，使用省水標章認證的省水裝置至少可節省40%至80％。（圖／記者蔡佩旻攝）

自來水公司協力廠商於現場展示電子水錶，目前進入試辦階段，電子水表刻度最低可顯示毫升，也可智慧警示是否有漏水狀況，是未來推廣業務之一；另檢測漏水設備部分，廠商展示多樣儀器，透過智慧電子設備可迅速找出地下管線破裂、漏水處，達到即時檢修鎖水省水。

▲自來水公司斗六服務所在湖山水庫所在地斗六檨仔坑社區辦理「無水體驗日」活動，整個社區真的停水，民眾體驗無水如何適應及應變。（圖／記者蔡佩旻攝）

自來水公司斗六服務所主任廖洲瑯提到，檨仔坑社區緊鄰湖山水庫，位處水源頭但其實常停水，其因爲山上反而是水管末，水庫水源將水送到山下淨水處理後再往山上回送，所以檨仔坑社區正是高風險停水區，今日結合湖山水庫人文生態保護協會共同辦理無水體驗活動，社區今天真的停水，讓民眾體無水用的不便，進而從日常中節約用水。

▲透過使用省水標章認證的省水裝置至少可節省40%至80％用水量。（圖／記者蔡佩旻攝）



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