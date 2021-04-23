中華電信MOD、東森購物通路獨家限定　愛獻媽咪狂殺5折起

▲中華電信MOD與東森購物攜手推出「愛獻媽咪」母親節超值優惠活動。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節即將到來，中華電信MOD與東森購物攜手推出「愛獻媽咪」全館5折起，包括保養、3C、美食等，眾多超值優惠及通路獨家限定等商品，只在MOD免費專區限時下殺，活動至5/9止。還在煩惱母親節禮物不知道該送什麼的人，除了可鎖定MOD免費專區或打開第299頻道、399頻道、349頻道、546頻道及365頻道，也不妨參考以下送禮指南。

讓媽媽也能跟時代上潮流，送上3C禮物是不錯的選項。中華電信MOD與東森購物精選商品加碼送好禮，「SAMPO聲寶極速震動筋膜按摩爽快組」2千元有找，買一台再送一台；全新上市的「人因金屬大錶面運動心律智慧手錶」，除了提供系統永久免費升級，回饋再加碼送新一代人體工學觸控式真無線藍牙耳機、親膚全矽膠錶帶。

▲SAMPO聲寶極速震動筋膜按摩爽快組，買一送一。

▲人因金屬大錶面運動心律智慧手錶。

針對喜愛美食的吃貨媽咪，特別推薦「東森嚴選阿一鮑魚鮑翅參肚豪華饗宴」，澎湃大氣的港式鮑參花膠盆菜、滋養補身的魚翅鮑蔘燉雞、招牌的港式秘製滷豬手、香糯Q軟且粒粒分明的芋香鰻魚福袋米糕，以及養顏美容聖品桂圓藜麥燉雪耳，米其林三星級團聚饗宴由香港御廚楊貫一親自試味指導，東森孝親美味價只要3,680元，即日起，買再送市值4,580元的「自然美奇肌無瑕活膚精華霜」，讓媽咪在母親節吃得滿意、擦得美麗。

▲東森嚴選阿一鮑魚鮑翅參肚豪華饗宴。

同時還有母親節蛋糕預購開跑中，其中網友一致推薦的高人氣首選，是獲得今年媒體評比冠軍的「艾波索」六吋巧克力黑金磚方形，其嚴選比利時頂級莊園72%巧克力、法國可可巴芮CACAO BARRY巧克力，覆蓋榛果巧克力餅乾及綿密的巧克力蛋糕，主廚以法式匠心作法層層堆疊，口感層次豐富，暖心價860元。

另外，白蘭氏、鍋寶、華陀、台鹽生技、台酒生技等多項品牌，皆推出母親節限定加送限量商品，家用品趁現在買也很划算，德國雙人廚具限時下殺5折，讓韓國電視購物狂賣100萬組的超級熱賣冠軍「韓國魔術萬能吸塵拖把」，2支吸塵拖+10條抹布特價594元。因部分商品數量有限，想討媽咪歡心，又想幫荷包省下一筆的話，建議把握活動優惠時間。

▲德國雙人廚具。

▲韓國魔術萬能吸塵拖把。