母親節「啾愛妳」！東森購物優惠大放送　美妝保健品狂殺3折起

▲東森購物慶祝母親節，4/23～5/11期間推出「啾愛妳」活動。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節將至，東森購物於4/23起推出母親節「啾愛妳」活動，推出多重超值好禮，全館優惠最低超值3折起，活動至5/11，要讓所有媽咪收禮收到笑嗨嗨。

東森購物母親節「啾愛妳」活動，首先推出滿額送獻禮，消費滿額最高回饋9,488，還有機會抽陶板屋、夏慕尼鐵板燒餐券；另外「媽咪我愛妳」活動，單筆消費滿520元，可抽獎一次，獎品包含三洋空氣清淨機、日本TWINBIRD美型蒸氣掛燙機及市價16,900元的Dyson無線吸塵器，5/1～5/11還有回饋再加碼活動，累積消費登記最高可抽5萬元提貨券。

▲ORIKS玫瑰保濕精萃淨白洗卸乳。

針對媽咪喜愛的商品，東森購物也精選多種商品，舉辦「天天開搶」限時特殺活動，4/23首推「ORIKS玫瑰保濕精萃淨白洗卸乳」下殺5折，只賣590元；4/24有「AD-ROCKET X型壓縮膝蓋減壓腿套/護膝」，超值兩入組只賣499元，等於打42折；「義大利BLACK HAMMER 超真空不鏽鋼保溫保冰晶鑽杯930ml 三入組」更下殺3折，只要597元；4/25主打熱銷保健品「一家人益生菌S強酵升級版100包超值組」等於打6折，賣2,980元，「WEDAR 世界品質金獎金盞花葉黃素8盒」下殺3折價1,380元。

▲WEDAR 世界品質金獎金盞花葉黃素。

3C也是母親節送禮選項之一，「正版授權三麗鷗 Hello Kitty第二代真無線藍牙耳機」4/29限時搶購只要1,190元，「CITIZEN 星辰 廣告款櫻花限定版機械女錶34mm」4/30當天下殺6折，只要12,096元，「Avier不鏽鋼金屬入耳式全音域耳機」5/5限時搶購賣289元。此外，還有「超級大牌」優惠更不可錯過，像是正官庄、OSIM、鍋寶及一家人等多項知名品牌，皆推出母親節限定搶購優惠，4/25「鮮食家」推出1元地瓜限時搶購活動。

▲「艾波索」可可巴芮生巧克力塔。

母親節蛋糕也預購開跑中，其中主打「艾波索」可可巴芮生巧克力塔，使用法國藍帶學校指定82%比利時巧克力製作，減糖配方讓甜度適中、不過於甜膩，為今年媒體評比得獎蛋糕，東森暖心價499元。

趁著母親節東森購物優惠大放送，消費者還能再搶一波LINE POINTS好康回饋，5/1、5/5兩天以及5/9母親節當天，加碼LINE購物LINE POINTS限時可享3～10%不等回饋，指定銀行還有最高回饋12%，讓媽咪買得開心、美麗又健康。