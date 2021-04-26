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社會 社會焦點 保障人權

影／鳥獸散逆向逃影片曝！80車、200人觀音競速　警口袋包抄：全蹲下

記者陳俊宏／綜合報導

鳥獸散畫面曝光！桃園市觀音區內的快速道路因部分路段寬廣，常有民眾聚眾競速。警方25日凌晨分點攔查，在路口包圍一群競速民眾，共80多輛車、盤查200多人，舉發23件交通違規事件。其中還有3名騎士騎改裝車，在路上競速，被依公共危險罪移送法辦，如今攔查影片也曝光。

警方獲報抵達時，路邊成群的摩托車隊鳥獸散，騎士也不管逆向掉頭就跑，員警也不著急，因為他們在另一個路口也有人手。員警對在場的人說，「熄火熄火、全部給我蹲下」、「我叫你蹲，過來這裡。」

▼許多騎士見警方到場，立刻逆向逃逸。（圖／東森新聞）

鳥獸散畫面曝光！80車深夜觀音競速　警包抄攔200人：給我蹲下。（圖／東森新聞）

▼警方盤查200多人。（圖／東森新聞）

鳥獸散畫面曝光！80車深夜觀音競速　警包抄攔200人：給我蹲下。（圖／東森新聞）

觀音區的寶興路和仁愛路口，警方25日透過監視器發現有大量汽機車聚集，疑似有競速情況。警方出動13輛警車、30名警力前往，由分局長吳明彥帶隊指揮調度，並採口袋戰術將附近路口團團包圍，部分駕駛更棄車逃竄至樹叢內，但仍遭警方揪出，總計攔查30輛汽車及50輛機車，盤查逾200人，從凌晨3時開始，直至清晨6時才全數完成。

大園警方表示，轄區內的台15線、台61線、台66線部分路段寬廣，假日深夜常有人聚眾飆車競速，當地居民不堪其擾，設點攔查成功逮到大批飆車分子。

警方指出，共舉發無照駕駛18件、機車行駛快速道路3件、變更車體2件；另有3名騎士涉嫌騎乘改裝車競速，詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。警方強調，將持續編排防制危險駕車勤務，展現取締不法的決心。

▲警方以監視器鎖定再施以口袋戰術包圍。（圖／大園警分局提供）

▲▼觀音凌晨出現近百部汽機車競速飆車。（圖／大園警分局提供）

▲桃園觀音凌晨出現近百部汽機車競速飆車。（圖／大園警分局提供）

▼部分人棄車逃竄至樹叢內，但仍遭警方揪出。（圖／大園警分局提供）

▲部分駕駛更棄車逃竄至樹叢內，但仍遭警方揪出。（圖／大園警分局提供）

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