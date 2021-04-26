快訊／桃園八德老舊公寓清晨惡火　2男1女命危搶救中

記者楊熾興／桃園報導
桃園市八德區大湳4樓老舊公寓清晨6時40分許傳出火警，造成2男1女因逃生不及而無呼吸心跳，消防隊表示現場3名OHCA患者:07時29分，於2樓廚房救出1位民眾(林姓-70歲-女性，OHCA)，由三民91送往聖保祿醫院；07時44分.於2樓臥室救出一名民眾(曹姓-80歲-男性，OHCA)，由桃園92送往桃園醫院；07時57分.於2樓臥室救出一位民眾(男性，屋主孩子OHCA)，由八德91送榮民醫院。
▲桃園市八德民宅火警濃煙竄出，火勢驚人。（圖／記者楊熾興翻攝）
記者楊熾興／桃園報導
桃園市八德區大湳4樓老舊公寓清晨6時40分許傳出火警，造成2男1女因逃生不及而無呼吸心跳，消防隊表示現場3名OHCA患者:07時29分，於2樓廚房救出1位民眾(林姓-70歲-女性，OHCA)，由三民91送往聖保祿醫院；07時44分.於2樓臥室救出一名民眾(曹姓-80歲-男性，OHCA)，由桃園92送往桃園醫院；07時57分.於2樓臥室救出一位民眾(男性，屋主孩子OHCA)，由八德91送榮民醫院。
▲桃園市八德民宅火警濃煙竄出，火勢驚人。（圖／記者楊熾興翻攝）
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