快訊／桃園八德老舊公寓清晨惡火　2男1女命危搶救中

桃園市一名19歲王姓男子騎車經過龜山區萬壽路、新樂街口，和停等左轉的休旅車發生擦撞，摔到對向車道，遭砂石車捲進輪下喪命。根據調查，萬壽路因下坡和彎道多，2017年就曾被評為「全台前三大死亡路段」，沒想到這回又發生死亡事故。