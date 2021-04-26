影／全台前3大死亡路段！19歲騎士被聯結車輾斃　在地人揭恐怖萬壽路

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市一名19歲王姓男子騎車經過龜山區萬壽路、新樂街口，和停等左轉的休旅車發生擦撞，摔到對向車道，遭聯結車捲進輪下喪命。根據調查，萬壽路因下坡和彎道多，2017年就曾被評為「全台前三大死亡路段」，沒想到這回又發生死亡事故。

這起憾事發生於25日上午10時許，王男胸腹破裂當場慘死，所騎的機車車頭因被聯結車擠壓完全裂開變形，佈滿摩擦的痕跡。休旅車車尾也因為被機車撞擊，導致板金凹陷。

▲▼後方行車紀錄器拍下事發瞬間。（圖／記者楊熾興翻攝）

▼後方行車紀錄器拍下事發瞬間。（圖／記者楊熾興翻攝）



根據行車紀錄器畫面判斷，當時貨車為了避開停等左轉的休旅車向右切，騎士為了閃躲往左走，意外撞上休旅車，摔到對向聯結車輪下，讓聯結車谷姓駕駛（52歲）根本閃避不及。龜山分局交通分隊小隊長陳杏林表示，雙方駕駛都沒有酒精反應。而谷男和43歲林姓休旅車駕駛被依過失致死罪送辦。

但萬壽路已不是第一次發生嚴重車禍，2020年12月一輛機車因煞車不及，直接撞上迴轉的砂石車，遭到輾壓當場死亡；2020年11月，一輛計程車不明原因失控，衝撞路邊走路的婦人。

▲▼王男慘死聯結車輪下，機車裂開變形。（圖／東森新聞）

附近店家說，這裡很常出車禍，但不知道原因，可能是路口關係。從地圖上看，萬壽路是桃園往新北市新莊的主要幹道，早年因車流量大事故很多，增開東萬壽路舒緩，但因地勢關係，整條路都是下坡、車速很快，加上連續彎道，導致時常發生車禍。

根據交通部資料統計，萬壽路2000年7起重大車禍，造成4死17傷；2017年也因車禍奪走9條人命；2017被職業司機選為全台前三大死亡路段，沒想到這回又發生死亡事故。

有網友曾在PTT以「萬壽路是十大危險路段？」為題發文，讓其他人紛紛留言，「速度快，一出市區大家都想開飆」、「因為路旁有砂石場」、「晚上騎那邊怪恐怖的」、「二輪四輪大家都在飆」、「萬壽路很彎，東萬壽路砂石車很多，其實都滿危險」、「鬼故事很多」、「那條路騎70還會被按喇叭，就知道大家飆多快。」