昏暗路面出現大量油漬　里港警緊急動員排除

▲里港警分局泰山派出所員警清除油漬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉台27線與屏8-1鄉道路口附近日前晚上有黑色漬油漬灑落路面，轄區的里港警分局泰山派出所員警獲悉，趕往查看，發現天色昏暗，未及時處理會威脅往來用路人交通安全，向清潔隊借來清掃工具清除，讓用路人感到很溫馨。

里港警分局泰山派出所日前晚間20時許，接獲民眾報案，指稱高樹鄉台27線與屏8-1鄉道路口附近有不明液體灑落在路面上，所長李仁輝、警員楊杏杰獲報後立即趕往處理。

到達現場發現路面有大片不明黑色油漬覆蓋，由於附近照明光線昏暗，為維護用路人安全，李所長立即指示所內同仁去電通知高樹鄉公所清潔隊派員前來清掃。

兩員在等待過程中，一方面擺設交通錐，延長安全反應距離，指揮警示來往車輛小心注意慢行，避免發生交通事故，另先行向附近人家商借掃把，進行初步簡易清掃，後續待清潔隊專業機具到場後，合力將路面油汙清掃乾淨，恢復原狀，給予民眾1個安全又舒適的道路環境。

分局長楊龍祥肯定李、楊2員在第一時間處置得宜，降低發生事故風險，保障用路人交通安全，足為同仁表率；並呼籲用路人若發現道路上有任何障礙物或是散落物，請立即撥打110報案專線或通報有關單位處理，以確保行車安全。

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