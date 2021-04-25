屏東一夜兩起酒吧鬥毆　傳黑衣人包圍警局！警方回應了

記者陳崑福／屏東報導

屏東市25日凌晨先後發生2件酒吧民眾糾紛事件，警方獲報處理，在處理第1件事故時，有兩位民眾涉嫌妨害公務罪嫌，其友人聞訊趕到警分局外聚集關心，警方出動快打部隊到場，並無包圍警分局情事，抄下車牌後依社會秩序維護法處理。警方事後已深入追查2件酒吧事件是否有關聯性，依法究辦。

▲警方說明處理過程。

屏東警分局於4月25日凌時11分許，接獲110報案稱屏東市田寮巷一間酒吧發生多人打架情事，獲報後立即啟動快打部隊警力馳赴現場，到達現場並未發現打架情事，惟在場酒後民眾情緒高亢，其中30歲劉姓及35歲楊姓兩名男子涉嫌妨害公務情事，警方當場逮捕帶返派出所。

▲警方處理現場。（屏東小鎮資訊提供）

事後同行友人至分局表達探視意思，並在分局斜對面停車場聚集，警方見狀立即啟動快打部隊警網到場，因民眾僅單純聚集並無包圍分局情事，警方依據刑法149條妨害秩序罪意圖滋事予以告誡，並盤查及抄登資料後，現場民眾離去。

凌晨1時34分又接獲屏東市自由路一間酒吧有人打架滋事情事，快打警力到達現場並無發現打架情事，經詢問有民眾受輕傷送醫，至於兩案事件是否有關聯性，警方將調閱現場周邊監視器及通知相關人到案說明釐清案情中，妨害公務部分依法移送，酒後鬧事亦將依法究辦。

屏東警分局長劉清俊呼籲民眾要理性處理問題，切勿藉端滋生，用暴力手段解決紛爭，進而挑戰公權力，警方絕對嚴正執法，依法究辦。

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