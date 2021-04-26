屏東萬丹萬惠宮媽祖3年一科遶境　屏東警、環、消共約制防意外

▲屏東警分局會同環保、消防單位在萬惠宮與各宮廟負責人開會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉「萬惠宮」於4月30日、5月1、2日舉辦「三年一科平安繞境活動」，預計有200團神轎與陣頭約200團、信眾5000人參與祈福，避免陣頭間繞境衝突，屏東警分局會同消防局與主辦單位開會，籲請遵守規定，否則依法處制。

屏東警分局長劉清俊重視這次繞境活動，帶著偵查隊長、萬丹三所所長，邀集縣環保局及萬丹消防分隊共同前往萬惠宮，與各宮廟意見領袖及相關人員召開協調會，敘述歷年繞境所發生的鬥毆滋事案例，以及講解陣頭打架行為將觸犯刑法第149條、150條聚眾鬥毆罪，希望透過事先勸導約制，避免治安狀況發生。

環保局則針對廟會活動所產生的炮竹、垃圾等廢棄物，呼籲各宮廟務必注重現場清潔，另夜間22時之後所製造的音響、煙火等噪音，將處以新台幣3千至3萬元罰鍰。

消防局向各宮廟說明施放煙火炮竹須投保意外險，並備妥滅火器，如欲施放高空煙火則應於5日前向消防局申請，且施放之煙火應向合法認證廠商購買，以保障在場人員安全。

屏東警分局表示，鑑於歷年大型遶境活動易發生聚眾滋事、鬥毆事件，警方除事前規劃交通疏導勤務外，也編排機動處理小組及快打部隊，針對刑事、行政等不法情事加強蒐證取締，如有任何違法情事將依法嚴辦；另呼籲用路人行經陣頭遶境路段，請遵守員警交通指揮以維交通順暢，期盼遶境盛事圓滿成功，建立宮廟文化正面形象。

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