高樹推廣好鳳梨＋芋頭吸人潮　里警把握機會交安宣導

▲高樹公所舉辦農特產品鳳梨芋頭推廣活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉公所今（24日）舉辦「110年度水資源宣導暨農特產品鳳梨芋頭推廣活動」，提醒鄉親關注珍惜水資源議題，共度當今缺水旱象，現場除提供各式創意料理讓民眾享用外，也有市集、表演、摸彩等活動，里港警分局也到場進行交安宣導，鄉親反映很熱絡。

▲▼里港警方進行交安宣導。

高樹鄉位於水源水質水量保護區，水質甘甜潔浄，在地的好山好水好農心，培育出的鳳梨及芋頭，各個果型飽滿、香氣濃郁，非常知名，今天舉行推廣活動。

里港警分局交通組利用這次機會也到場設攤宣導，除發放「高齡者交通安全指引摺頁」及「高齡者道安專刊」等教材文宣品外，為提升高齡長者清晨外出時的交通安全意識，導正用路觀念，用行動走入人群，與長者們親切互動，反應很熱絡。

警方說，由於部分高齡用路人可能因為視聽覺、認知功能及運動反應能力的自然退化，或因疾病造成特定功能障礙，在道路上行走產生一定程度的風險。

里港警方為加強防制行人交通事故，將持續加強執法取締及提升見警率，除加強取締車輛不禮讓行人，另於晨昏及夜間轄內高齡長者經常出現聚集地點(如公園、市場、廟宇等)，加強規劃巡邏勤務，以防制行人交通事故發生。

分局長楊龍祥再度提醒民眾多關懷家中長者在外用路習慣，注意晨昏外出應著亮色衣物並配戴反光配件、遵守交通規則，以降低發生交通事故之風險，共創友善的用路環境。

►Her今天推出「 Apple AirPods Pro搭配無線充電盒」原價7990元，特價5990元