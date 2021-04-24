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畢業前的約定！3年後再辦演奏會　中正國中音樂班圓夢了

▲屏東中正國中音樂班學生28日在演藝廳舉行演奏會 。（圖／音樂會家長提供，以下同）

▲屏東中正國中音樂班學生28日在演藝廳舉行演奏會 。（圖／音樂會家長提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我們3年後再來舉辦一次演奏會」，屏東縣中正國中音樂班畢業生期許這個夢想，如今在校友會、家長、校長及老師們出錢出力下，夢想成真，他們將於4月28日晚上19點，在屏東演藝廳舉行，歡迎樂迷們前來鈴聽這群即將遠航的孩子的演奏；年代售票資訊：https://ppt.cc/fUNcEx。

▲屏東中正國中音樂班學生28日在演藝廳舉行演奏會 。（圖／音樂會家長提供，以下同）

▲▼鋼琴演奏。

▲屏東中正國中音樂班學生28日在演藝廳舉行演奏會 。（圖／音樂會家長提供，以下同）

該校音樂班導師翁瑞霙說，3年前，這群孩子在屏東演藝廳的畢業音樂會上，由8位女同學一起演奏了16手聯彈，獲得滿堂彩；他們在國中畢業前，和家長一起約定了3年後再辦一次音樂會，幫他們在高中階段再創造一次音樂會的舞台經驗，提升音樂班的舞台演出及策劃音樂會的專業能力。

校友會創會理事長陳信誠表示，中正國中成立迄今59屆，音樂班則是第37屆，畢業校友超過5萬名，在各行各業都有傑出優秀的表現，2017年，在前校長涂志宏及退休教師聯誼會會長王春聯校長鼓勵下，他和第3屆的同學們、歷屆校友、中正國中在職教師們共同創立校友會，今年是第4年，也舉辦了兩屆的傑出校友頒獎、退休教師及校友感恩餐會，帶領第32屆音樂班學生到上海參加2019滬台科技夏令營，因而與32屆的學生有了較多的互動交流。

他說，學校音樂班算是歷史悠久並以西樂為主的藝術才能班，近年來也招收國樂專長學生，每年報考高中音樂班都有相當優秀的成績，為協助完成演奏會夢想，校友會全力贊助，並由學校音樂班第一屆畢業的校友，曾經擔任過這次演出學生們國中時期的音樂班導師翁瑞霙籌辦。

翁老師說，這次的演奏會，要感謝校友會陳信誠理事長、劉瑞富校長支持及第 32屆家長群出錢出力的捐助、各廠商的支持贊助、中正國中歷屆校友的捐款，及林蕙蓉老師協助網路文宣、行政支援，林文禎老師幕後策畫、林潔老師主視覺設計，並邀請這當年度音樂班國中教育會考全國榜首，後來就讀屏東女中數理資優班，目前已錄取國立台灣大學國際企業系的李家姍來為這場音樂會導聆；而演奏會由音樂班第32屆學長，帶領33屆、34屆學弟，4個大男生，一起演出8手聯彈，精彩可期！音樂會的最後，由賴品文為最後一個節目編曲，很值得期待。

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