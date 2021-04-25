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用半導體跟美國換疫苗！韓財界呼籲政府「特赦」李在鎔

▲▼三星少主李在鎔一審時被首爾中央地方法院判處5年徒刑，當庭羈押。（圖／CFP）

▲南韓傳出是否特赦李在鎔的討論聲浪，以三星投資的的半導體與美國換取新冠疫苗。（圖／CFP）

文／中央社記者廖禹揚首爾23日專電

受全球半導體市場競爭激化影響，韓國產業界要求政府赦免三星電子副會長李在鎔的聲浪愈漸高漲，5大經濟團體下週將向政府提出建議，宗教界、國民請願平台也有人出面發聲。

韓聯社引述業界人士說法報導，韓國經營者總協會、大韓商工會議所、中小企業中央會、韓國貿易協會、韓國中堅企業聯合會等5大經濟團體22日已完成建議書草案協調，預計下週向政府提出。

建議書寫道：「在我國經濟面臨困難，全球半導體市場競爭深化的狀況下，李副會長不在其位，對韓國經濟正造成負面影響。」

經營者總協會會長孫京植16日曾向經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基口頭提出赦免李在鎔的建議，當時出席座談的其他經濟團體代表也附議；洪楠基19日於國會答詢時提及此事，表示會轉達給相關部門。

李在鎔因行賄等罪名入獄，預計需服刑至明年，今年1月判決出爐時，國民請願平台就有民眾發起連署，要求赦免李在鎔，業界及經濟團體也發表聲明支持。

韓國外交部長鄭義溶日前在國會答詢時表示正與美方討論疫苗互換，外界推測，可能是以三星電子在美國投資作為條件，赦免李在鎔的議題再次受到關注，除產業界，大韓佛教曹溪宗25個教區總部住持、大韓老人會等宗教界、社會團體也向政府提出對李在鎔從寬處置的建議。

韓國東亞日報22日引述業界消息報導，三星電子目前正在規劃對外宣布於美國德州奧斯汀建廠的投資計畫，金額可能高於先前討論的170億美元，最快下半年開始動工，2024年啟用。

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