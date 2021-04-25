14塊巧克力重現畢卡索名畫！西班牙師傅秀超強技藝　神還原成品曝

▲西班牙巧克力師傅用巧克力重現畢卡索名畫《格爾尼卡》。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

適逢「格爾尼卡轟炸事件」85週年紀念，西班牙巴斯克一群巧克力師傅用巧克力，重現了現代藝術大師畢卡索的名畫《格爾尼卡》，不止為人們展現了他們的超高技藝，也希望藉著美食喚起人們的文化記憶。

▲用巧克力製作的《格爾尼卡》還原度相當高。（圖／路透）

綜合路透社等外媒報導，《格爾尼卡》是世界上最著名的畫作之一，作品描述了1937年西班牙內戰中，納粹德國對西班牙格爾尼卡城進行地毯式轟炸後的景象。為了紀念格爾尼卡爆炸事件發生85週年，當地一家名為哥佐吉利克（Euskal Gozogileak）的巧克力製造商與40名同業合作，用不同顏色的巧克力，重現了畢卡索的這幅名畫。

▲師傅們仔細與《格爾尼卡》進行比對，力求高度還原這幅名畫，下同。（圖／路透）

要還原這幅曠世鉅作一點都不簡單，它的尺寸很大，約有3.5公尺高，寬約8公尺，因此這些巧克力師傅必須利用14塊不同的巧克力片來解決這個難題。參與其中的一位巧克力生產商薩亞萊羅（Ismael Sayalero）表示，「我們必須比對不同的巧克力塊進行匹配、篩選顏色和圖像，力求還原這幅名畫，也許我們錯過了一些細節，但我認為結果很好。」

哥佐吉利克的主席戈麥斯（Lorena Gomez）指出，「巧克力一直都是高級烹飪行業的『可憐妹妹』，我們之所以選擇以巧克力來製作名畫，就是希望人們可以注意到，巧克力師傅的職業要求與高水平工藝，也想要讓這個行業，獲得它應得的認可」，而選擇以《格爾尼卡》名畫來呈現的原因，是因為這幅畫「象徵了苦難、和平，也是一個傳遞希望的訊息，對我們來說，它還是我們祖國的象徵」。

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