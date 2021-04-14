到海底撈慶生！他掏錢驚呆「店經理結過了」　網見2關鍵：難怪免費

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「海底撈」以讓客人感受到賓至如歸的服務著稱，一名男網友前年就曾特別到海底撈慶生，他當時原以為只是唱唱歌、吃水果拼盤，想不到員工竟買了GODIVA的巧克力送他，讓他又驚又喜；不過，這還不是最狂，他今年再度到海底撈慶生時，整桌費用竟早已被店經理結清了，讓他覺得超誇張。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名男網友在Dcard上，以「海底撈全單招待！太誇張了」為題發文，提到他前年曾到海底撈慶生，本以為只是唱唱歌、吃水果拼盤，想不到員工居然買了一盒6入的GODIVA巧克力送他，讓他相當驚喜，還心想之後不要再去那過生日，不然真的很不好意思。

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▲店員還手寫卡片。（圖／原PO授權引用）

不過到了今年，原PO因為想不到要去哪過生日，所以再度光臨海底撈。除了水果拼盤、黑森林外，員工居然再度送他GODIVA巧克力，而且這次還升級成12顆；但是這還不夠浮誇，原PO吃飽、準備離開前，「店員告訴我們，店經理要他轉達我們，最近幾次來都讓我們等很久、很不好意思！所以這次消費他已提前幫我們結掉了。」

原PO得知自己可以「直接離開就好」後再度傻眼，但同時也大讚海底撈很不錯，居然幫他付清3000元的吃飯錢。事後他也補充道，其實「我們早已是五星很久了」，且認識店經理2、3年，所以對方才會總想讓他們趕緊入座。而他也貼出當天收到的2張小卡片，表示自己「真的很感謝（海）底撈。」

▲原PO到海底撈慶生竟被請客！（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「好極致的服務！竟然是直接結掉耶」、「重點是五星跟認識店經理很久，想要一樣服務的先做到這2點吧」、「招待額度啦」、「常吃的人才有這種服務啦」、「真的，我平常都是在某一間店常吃，過年回去的時候店長他們也是直接幫我們免單了，整個怕爆」、「海底撈服務真的好」、「我還以為你的名字裡有海底撈3個字所以可以免費」。

本文經原PO授權引用