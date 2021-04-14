　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

到海底撈慶生！他掏錢驚呆「店經理結過了」　網見2關鍵：難怪免費

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「海底撈」以讓客人感受到賓至如歸的服務著稱，一名男網友前年就曾特別到海底撈慶生，他當時原以為只是唱唱歌、吃水果拼盤，想不到員工竟買了GODIVA的巧克力送他，讓他又驚又喜；不過，這還不是最狂，他今年再度到海底撈慶生時，整桌費用竟早已被店經理結清了，讓他覺得超誇張。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名男網友在Dcard上，以「海底撈全單招待！太誇張了」為題發文，提到他前年曾到海底撈慶生，本以為只是唱唱歌、吃水果拼盤，想不到員工居然買了一盒6入的GODIVA巧克力送他，讓他相當驚喜，還心想之後不要再去那過生日，不然真的很不好意思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲店員還手寫卡片。（圖／原PO授權引用）

不過到了今年，原PO因為想不到要去哪過生日，所以再度光臨海底撈。除了水果拼盤、黑森林外，員工居然再度送他GODIVA巧克力，而且這次還升級成12顆；但是這還不夠浮誇，原PO吃飽、準備離開前，「店員告訴我們，店經理要他轉達我們，最近幾次來都讓我們等很久、很不好意思！所以這次消費他已提前幫我們結掉了。」

原PO得知自己可以「直接離開就好」後再度傻眼，但同時也大讚海底撈很不錯，居然幫他付清3000元的吃飯錢。事後他也補充道，其實「我們早已是五星很久了」，且認識店經理2、3年，所以對方才會總想讓他們趕緊入座。而他也貼出當天收到的2張小卡片，表示自己「真的很感謝（海）底撈。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO到海底撈慶生竟被請客！（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「好極致的服務！竟然是直接結掉耶」、「重點是五星跟認識店經理很久，想要一樣服務的先做到這2點吧」、「招待額度啦」、「常吃的人才有這種服務啦」、「真的，我平常都是在某一間店常吃，過年回去的時候店長他們也是直接幫我們免單了，整個怕爆」、「海底撈服務真的好」、「我還以為你的名字裡有海底撈3個字所以可以免費」。

本文經原PO授權引用

ET快訊
到海底撈慶生！　他掏錢驚呆「店經理結過了」
「洪鮭魚」要揭開P圖騙局　突又取消不辦了
少女性愛成癮！男友無法招架找友幫忙　前後榨乾25男子
快訊／雙媽會倒數計時！兩女神齊聚西螺　直線距離僅3公里
台股出現「雪崩式」賣壓！他嚇壞　賣光手上股票

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國泰貨運全球運送新冠疫苗　載運量至今已破1500萬劑

奈良美智台灣限定周邊出爐！「奈良糕」百年老店製作　粉絲暴動

P圖「洪鮭魚」預告要辦展揭騙局　清大證實：他退回申請不辦了

Clubhouse撐不到2個月退燒　網揭3大過氣缺點

到海底撈慶生！他掏錢驚呆「店經理結過了」　網見2關鍵：難怪免費

輔大輔醫「智慧防疫病房」獲得2021年「iF產品設計獎」

學校營養午餐也吃的到「產銷履歷米」！農委會：5月起這4地區試辦

快訊／雙媽會倒數計時！兩女神齊聚西螺　直線距離僅3公里

「福島核廢水」若影響我國漁業！　農委會強硬：將向日本政府求償

黃牌重機「乖乖停汽車格」挨罰！高雄哥疑惑了　網洗版轟：欠教育

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

國泰貨運全球運送新冠疫苗　載運量至今已破1500萬劑

奈良美智台灣限定周邊出爐！「奈良糕」百年老店製作　粉絲暴動

P圖「洪鮭魚」預告要辦展揭騙局　清大證實：他退回申請不辦了

Clubhouse撐不到2個月退燒　網揭3大過氣缺點

到海底撈慶生！他掏錢驚呆「店經理結過了」　網見2關鍵：難怪免費

輔大輔醫「智慧防疫病房」獲得2021年「iF產品設計獎」

學校營養午餐也吃的到「產銷履歷米」！農委會：5月起這4地區試辦

快訊／雙媽會倒數計時！兩女神齊聚西螺　直線距離僅3公里

「福島核廢水」若影響我國漁業！　農委會強硬：將向日本政府求償

黃牌重機「乖乖停汽車格」挨罰！高雄哥疑惑了　網洗版轟：欠教育

宥勝遶境24hrs「進入大甲媽轎內」激動腦袋空白！　徒步70km成功還願

野獸派藝術風格啟發Chaumet　雕塑線條勾勒陸蓮花珠寶

台女博士生遭撞死！韓酒駕男一審判決出爐　法院「重判8年」

《幸福之聲－孟德爾頌協奏曲音樂會》5／16唯美呈現

台北最美設計旅店回歸！大安Home hotel開放一般住房　睡一晚2999起

國泰貨運全球運送新冠疫苗　載運量至今已破1500萬劑

陶德旋風來台》黃奎博／美國拜登派非正式訪團來台的「貓膩」

奈良美智台灣限定周邊出爐！「奈良糕」百年老店製作　粉絲暴動

拜登派好友訪台　陸：已提嚴正交涉「立即停止任何美台官方往來」

允浩爆「也被徐睿知操控」！瘦到最低體重　拍戲要求：別碰我身體

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

倫理委員爆不倫　百大名醫出軌美女教授

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

鮭魚之夢掰了　中醫系男大生清明後悄悄改名

舒力基「龜速」恐達強颱！　最新預測：梅雨遲到機率高

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

台中高中女失蹤3天！家屬含淚求尋：寶貝快回家

丹大溪漂8具水鹿無頭屍！獵人噴紅漆簽名

大台北沒限水　台中妹嗆：我們次等公民？

快訊／白沙屯媽突停下360大迴轉　信徒：有狀況！

更多熱門

相關新聞

新手爸406字怨小三　網笑噴了：明明很愛她

新手爸406字怨小三　網笑噴了：明明很愛她

「真的很羨慕養到天使寶的爸媽，不像我家的是高需求寶寶！」一位新手爸日前在《Dcard》貼文，苦惱前世情人是高需求寶寶，明明沒有肚子餓或不舒服，只是單純想被抱抱，就可以變身「賽亞人」。結果看到這406字抱怨，其他網友卻笑翻，大讚原PO是暖爸，「感覺得出你很愛她，辛苦了！」

2毛怪埋頭吃飯「地上掉1隻小吉」

2毛怪埋頭吃飯「地上掉1隻小吉」

網美素顏照遭質疑「帶放大片還紋眉」！本尊曝原始照

網美素顏照遭質疑「帶放大片還紋眉」！本尊曝原始照

買微波食品！超商店員「1動作」她秒反胃：好噁心

買微波食品！超商店員「1動作」她秒反胃：好噁心

戶頭突多1萬元！她查不到來源　過來人急勸：不要碰

戶頭突多1萬元！她查不到來源　過來人急勸：不要碰

關鍵字：

海底撈慶生吃飯免單DcardGODIVA巧克力

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

神預言311　未來人：中國2062已消失

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

小鬼黃鴻升北投屋傳將出售　親妹發文回應了

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面