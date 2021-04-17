46名台灣詐騙犯在陸被判刑　「穿隔離衣受審」最重囚13年！

▲46名台灣人在北京被判刑，出庭時所有人都穿著隔離衣。（圖／翻攝北京法院）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京海淀區人民法院16日對兩起西班牙跨境電信詐騙案宣判，46名犯嫌均為台灣人，被判有期徒刑13年至4年半，並處罰金。

根據法院公告，盧俊銘等7名主嫌被依法分別判處有期徒刑13年至10年不等刑罰，並處罰金；林育慶等28名從犯被依法判處有期徒刑8年至4年6個月不等刑罰，並處罰金等。

公告提到，2016年10月至12月間，被告人盧俊銘等35人在西班牙參加針對大陸居民進行詐騙的犯罪集團，利用電信網路技術手段，冒充電信、公安局、檢察院工作人員等身份，虛構被害人因個人信息洩露而涉嫌犯罪等事實，以需要接受審查、資產保全等為名，先後騙取66名被害人錢款共計人民幣440萬餘元。

認為，被告人盧俊銘等人夥同他人，先後出境參加電信網路詐騙犯罪集團，在境外利用電信網路技術手段，冒充司法機關等單位工作人員，通過虛構被害人個人信息洩露、涉嫌違法犯罪、需要配合清查資金等事實，誘使被害人按照被告人要求進行轉賬或匯款，詐騙被害人錢財，其行為均已構成詐騙罪，依法均應予懲處。

法院指出，被告人盧俊銘等人為實施詐騙犯罪而結成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團；且冒充司法機關工作人員在境外實施電信網路詐騙，酌情應予從重處罰。

另一起案件，法院提到，2016年10月至12月間，被告人蔡維晉等11人在西班牙參加詐騙犯罪集團，利用電信網路技術手段，對生活在內地、香港的中國居民進行語音群呼，冒充出入境管理局、公安局、檢察院工作人員等身份，虛構被害人因個人信息洩露而涉嫌犯罪等事實，以需要接受審查、資產保全等為名，先後騙取10名被害人錢款共計人民幣321萬餘元。

法院認為，被告人蔡維晉等人夥同他人，先後出境參加電信網路詐騙犯罪集團，在境外利用電信網路技術手段，冒充司法機關工作人員，通過虛構被害人個人信息洩露、涉嫌違法犯罪、需要配合清查資金等事實，誘使被害人按照被告人要求進行轉賬或匯款，詐騙被害人錢財，其行為均已構成詐騙罪，依法均應予懲處。

法源指出，被告人蔡維晉等人為實施詐騙犯罪而結成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團；且冒充司法機關工作人員在境外實施電信網路詐騙，並具有詐騙在校學生財物的情節，酌情應予從重處罰。