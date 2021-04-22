　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

把母剁成1000肉塊裝6大保鮮盒　人魔男「狂吃15天」還拿去餵狗！

分屍媽媽1000塊放6大保鮮盒　人魔男「狂吃15天」還拿去餵狗！（圖／翻攝自Facebook）

▲男子分屍母親還吃下肚。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

西班牙男子阿爾貝托(Alberto Sanchez Gomez)2年前將66歲母親分屍成1,000塊，並且煮食後讓自己和狗吃下肚，然而花了2個禮拜還是吃不完，駭人案件當時震驚社會，21日他出庭應訊並且認罪，將面臨15年刑期。

現年28歲的阿爾貝托，被控2019年2月在家中殺害母親瑪麗亞(Maria Soledad Gomez)，後來將屍塊分裝在保鮮盒中冷藏。死者朋友察覺不對勁報案，警方上門時發現公寓裡到處都是血跡，阿爾貝托則冷靜表示，「是的，我的母親已經死在這裡，我和狗一點一點吃掉了她」。

警方除了在冰箱6大保鮮盒中找到死者遺體，還有一部分被放在烤箱或爐子上烹煮中，惡臭與宛如地獄般的景象把員警都嚇了一跳，並在抽屜中找到人骨，推斷死者1個月前就已被殺害。根據法庭資料，阿爾貝托和母親吵架後把人勒斃，後來用鋸子和2把刀完成分屍，花了15天努力吃掉遺體，內臟等其他部位則被裝到垃圾袋中丟棄。

親友透露，受害人時常被阿爾貝托家暴，雖然大家都勸她不能再縱容兒子，然而她卻無奈表示，「我能怎麼辦，他是我兒子」。阿爾貝托落網後則聲稱，自己因為沉溺毒品，導致腦內一直有聲音與幻覺，目前他已接受精神病學檢測，因為犯下殺人與毀壞屍體等罪，除了將面臨15年刑期，檢察官還要求他給予哥哥精神賠償歐元9萬元（約台幣304萬元）。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路
快訊／江宏傑訴請離婚　福原愛首回應了
P.League+球星爆外遇！　攻城獅：即刻釋出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

生了不想養！狠媽把女嬰扔下6樓摔死　冷血爆：讓家裡少張嘴吃飯

12條流浪狗同時攻擊！　7歲女童逃脫又被「拖回狗群」遭恐怖狂咬

深夜拍片背後出現「神秘黑影」　2寶媽崩潰嚇哭：好像在監視我

下月就要結婚！準新郎離奇失蹤　衝浪板「恐怖齒痕」被大白鯊活吞

公獅喝水被小烏龜「霸氣強吻」 老婆就在旁邊...嚇得牠狼狽撤退

臉書滑到老公出遊照...人妻一看「手指不對勁」　暴怒決定離婚！

美日峰會秘辛曝光　日經：美原本要求制定「日版台灣關係法」

接種AZ疫苗後死於血栓　英國增至32人

香奈兒告華為「商標長太像」敗訴！　陸網友嗨爆：以為咱們好欺負？

神話破滅了！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔　「大字型」倒地昏迷

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

美日峰會秘辛曝光　日經：美原本要求制定「日版台灣關係法」

接種AZ疫苗後死於血栓　英國增至32人

香奈兒告華為「商標長太像」敗訴！　陸網友嗨爆：以為咱們好欺負？

神話破滅了！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔　「大字型」倒地昏迷

載鞭炮遇道路不平…整車瞬間爆炸！他被拋飛7公尺慘死　恐怖片曝光

接吻後「性高潮」4小時停不了…曾1天來12次！　她曝：走路都有感

質量等於3個太陽！　最小新黑洞「獨角獸」離地球僅1500光年

美國蜂蜜含有放射性銫-137　冷戰時代核彈試爆殘留物！

掏一億美元廣徵除碳技術　馬斯克：我們現在只有地球

流浪愛犬遭「越牆投毒」慘死！李炳憲胞妹心碎訴真相：我會抓到你

石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

江宏傑訴訟離婚…「言語暴力」成弱點？日律師開解：福原愛要賠錢

「國光幫」踢館《綜藝玩很大》　千民觀眾圍觀引暴動

柔道教練重摔6、7次...7歲童翻白眼抽搐送醫腦死！竟稱合理訓練

同事買股票賺翻！他還沒開戶「是不是很丟臉」　網曝1件事才最慘

正妹不想生小孩！男友主動衝去醫院「結紮」　結局翻轉她哭死

職災保險法三讀通過　勞部：將儘速研訂相關子法、措施

無懼徐睿知爭議！新片《迴憶》2天賣破600萬奪南韓票房冠軍

當海派浪漫城市遇見甜蜜全糖城市！推廣基隆及台南美食　林右昌與黃偉哲化身大廚PK

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

誤開鏡頭！男大生視訊課「啪啪」女友搖超爽

即／日本將「3度發布」緊急事態

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

媳靠公公肩膀哭出感情！　離婚再跟公公生下一女

媽騎車載兒外側大迴轉！逼停2車被第3輛車撞死

泰國僧自斷頭殉道　佛教府出面回應了

地鐵最美風景！高中妹地鐵露酥胸

即／美國「華盛頓特區」升格第51州

日相：若中國武力侵台「自衛隊不會插手」

傳拜登擬對富人增稅　美股重挫321點

印尼潛艇恐船身破裂沉700米海溝　53人凶多吉少

俄羅斯宣布「邊界撤兵」　烏克蘭總統：降低兩國緊張

接吻後「高潮」4小時停不下來

更多熱門

相關新聞

舞小姐分屍案／採證照隱現「女子頭像」　胞姊認出

舞小姐分屍案／採證照隱現「女子頭像」　胞姊認出

北市米高梅舞廳邱姓舞小姐遭恩客楊金合殺害分屍案，楊為了向邱借錢，將邱帶往北宜公路逼問提款卡密碼，最後將她活活勒斃，還跑回市區買剁刀、垃圾袋，分屍後丟棄；楊嫌落網表示要找當時的警察局督察，一見面就下跪坦承，「大仔，我把人剁了。」

舞小姐分屍案／找「79」白車　祖母託夢神準

舞小姐分屍案／找「79」白車　祖母託夢神準

46名台灣詐騙犯在陸被判刑　最重13年徒刑

46名台灣詐騙犯在陸被判刑　最重13年徒刑

男女在學校旁激戰　警察來超淡定

男女在學校旁激戰　警察來超淡定

未麻醉解剖！西班牙實驗室遭調查

未麻醉解剖！西班牙實驗室遭調查

關鍵字：

分屍餵狗保鮮盒Alberto Sanchez Gomez西班牙人魔

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

羊肉爐吃一半...桌子冒出二哈頭

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面