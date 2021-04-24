被仲介拐到阿拉伯當詐騙仔「扣護照回不了國」　外交部示警

▲杜拜地標哈里發塔。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

外交部23日指出，近來有多位國人透過網路人力仲介公司應聘前往阿拉伯聯合大公國謀職，於抵達阿國後才瞭解雇主指派之工作內容，是從事與原契約不符的博弈活動或透過交友網站從事詐騙。當事人雖要求解約返，但因護照遭雇主扣留及解約需賠償雇主費用，導致蒙受精神及物質雙重損失，因此提醒國人應徵國外工作時務必謹慎查證，注意風險。

領務局也特別發文示警，提醒國人這類「表裡不一」、假借其他名義的工作，違反台灣法律及良俗，因此民眾在應徵國外工作時，應注意相關工作風險，事前務必小心謹慎查證，以維護自身安全。

領務局提醒，阿拉伯聯合大公國為因應COVID-19疫情，其入境簽證、境內各邦移動及防疫規定時有變動，自2021年1月31日起入境杜拜的旅客，須於搭機前72小時取得有效之PCR核酸檢測檢測陰性報告，報告須以正本紙本文件，內容須以英文呈現，不得以手寫或者手機簡訊方式提交審查。

入境阿布達比部分，阿布達比政府宣布自「綠色名單（Green List）」國家搭機前往阿布達比入境旅客，須於起飛前96小時提交PCR陰性報告，抵達阿布達比後須進行PCR採檢並隔離至採檢陰性始能入境。非綠色國家名單者，落地後採檢並配戴追蹤手環10日，第8日須落地後二採。

依據阿布達比最新防疫規定，阿國境內其他邦人士擬入境者亦須配合持48小時內完成之PCR或DPI陰性報告。倘有長時間停留阿布達比需求者，入境後第4天或第8天須進行採檢（須至Abu Dhabi Health Services Company (Seha) centre指定地點辦理）。

領務局指出，若國人在阿聯大公國遇急難事件需要協助，請聯絡駐杜拜台北商務辦事處（電話：+971-50-6453018）或外交部緊急聯絡中心（電話：+886-800-085-095），以獲得必要協助。