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詐騙頻傳！高雄婦險落「假檢警監管」老梗陷阱　暖警日阻詐105萬

▲▼ 楠梓一名婦人差點遭到老梗騙取財物 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲婦人險些落入「假檢警監管帳戶」的詐騙陷阱，所幸警方耐心說明，才將老本保住。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄楠梓分局楠梓派出所21日11時40分左右，接獲行政法院內郵局通報，稱有婦人需要協助，員警獲報後火速趕往。警方到場後，見郵局人員不斷安撫一名神色慌張的婦人，經了解，這名69歲的徐姓婦人到郵局準備提領帳戶內存款65萬，行員擔心婦人遭受詐騙，便立即通報員警到場。

警方指出，婦人見警到場後，表示自己接到檢察官電話，說她涉及刑案，帳戶將被監管！要求婦人立即將帳戶的現金全數領出交付檢察官保管，否則就會立即被通緝。婦人擔心自己遭通緝便依照指示前往郵局提領現金。員警聽完描述後，耐心地向婦人解說：「檢警機關不會在電話中指示監管財產」，如果接到不明來電務必要小心求證、以免受騙。

▲▼ 楠梓一名婦人差點遭到老梗騙取財物 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲葉姓老翁到郵局領錢稱要給兒子當週轉金，警方獲報到場成功阻詐。（圖／記者黃子倩翻攝）

無獨有偶，右昌派出所同一天上午9點多，也接到郵局來電，表示一名87歲的葉姓男子要提領大筆金額、疑似遭到詐騙，警員獲報立即到場處理，葉男向警方表示他從事裝潢業的兒子，早上打電話給他稱要借錢、周轉發工資，於是便到郵局要領40萬交給兒子，警方當場請葉男撥打電話給兒子確認，但他撥了數通皆無人接聽。

警方懷疑踢他可能誤入「猜猜我是誰」的詐騙陷阱，耐心的向他說明：「這是詐騙集團慣用的伎倆」，在警方誠懇解說下，葉男擔心自己陷入詐騙圈套，決定先暫時不提領這筆金錢，等到兒子有空時再請他陪同一起至郵局臨櫃提領，葉男感謝警方及郵局人員即時告知、才未造成損失，保住自己的退休金；楠梓分局等於一天內成功阻止105萬元遭詐騙。

楠梓分局呼籲，民眾如欲類似情形，可撥打反詐騙專線165洽詢，別輕易聽信陌生人的三言兩語，就把自己辛苦攢下的老本奉送詐騙集團；另公家機關不會以通訊軟體或來電以退稅、監管財產等理由，要求民眾匯款，接獲類似訊息或電話，應再三求證，以免受騙。

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