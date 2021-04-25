吃定爸心軟！獨生子家暴還冒名詐財　老父心寒：去讓裡面的人教育

▲獨生子長期家暴，老父心寒堅持提到，他遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／基隆報導

陳姓男子對父親家暴，父親忍無可忍向法院聲請家暴令獲准，但陳男竟不甩家暴令，不但沒依規定搬出父親住所，還偷走家中現金，甚至偽造父親印章到電信申辦門號異動，拿走市價2萬多的iPhone XR，讓老父氣炸，要他入獄「讓裡面的人教育」。法院審理後，則依法判他1年6個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，陳男是家中獨生子，但卻經常對對老父親家暴，基隆地院2019年10月31日才核發保護令，裁定他不得對父親實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，且必須在同年11月12日12時前搬出父親住所。

然而，陳男卻不甩家暴令，隔天上午7點多仍待在父金住處，警方接獲報案後前往將他逮捕，但沒想到，2020年1月7日他又回到父親住處，這一待就待了5天，讓警方又再次出動將他逮捕。

不過陳男卻仍不肯罷手，事隔4天之後，又趁著家中沒人，拿滅火器破壞父親住家門鎖後進入屋內，並偷走現金6千元，還留宿一晚，甚至未經父親同意，找不知情的刻印業者偽刻父親的印章，並跑到電信公司申辦行對電話門號異動，將月租費從199元調高到1799元，且租約36個月，並拿走搭配方案價值2萬3500元的iPhone XR手機。

對此，陳父表示，兒子過去曾跟媽媽說，他心太軟，都會原諒他，但這次他並不打算撤告，「我要繼續告，務必要讓他改過自新，我要他在監所關，讓裡面的人教育他」。

法官審理後認為，陳男反覆脫序的行為，已經深深傷害了老父的心，在考量他的家暴行為，並審酌他不思以自身勞力賺取財物，還冒用父親身分詐取手機，危害社會經濟秩序與個人財產安全，著實不應該，最終依2個違反保護令罪，各判刑6個月，竊盜罪判刑6個月，偽造文書罪判刑5個月，應執行1年6個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

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